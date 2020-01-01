Розповіли, чому так корисно їсти моркву





Про це



Харчова цінність



Морква багата бета-каротином. Саме ця речовина надає їй характерний помаранчевий колір. Вона також містять вітаміни А, С, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, холін і вітамін К, А також мінерали, такі як калій, марганець, залізо, кальцій і фосфор.



Що стосується поживної цінності, в основному вона складається з вуглеводів. Як і багато інших овочів, це також хороше джерело дієтичної клітковини, при цьому морква не містить насичених жирів або холестерину. У ній також мало калорій, всього 40 на 100 грам, тому радимо їсти моркву в рамках здорового харчування і збалансованої дієти.



Чому корисно їсти моркву



Містить антиоксиданти



Морква містить велику кількість антиоксидантів, в тому числі вітамін А, який сприяє хорошому здоров’ю і знижує ризик серцевих захворювань і раку, в тому числі товстої кишки, порожнини рота і легенів. Вона також містить фітонутрієнт, який називається фалакарінол. Це теж потужний антиоксидант.



Крім того, згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of the National Cancer Institute (журналі Національного інституту раку), жінки з високим рівнем каротиноїдів в крові менше схильні до ризику розвитку раку молочної залози.



З іншого боку, ці речовини роблять позитивний вплив на зір. Вони особливо корисні для підвищення здатності бачити вночі. Вміст бета-каротину і вітаміну А допомагає правильно функціонувати клітинам сітківки. Так що, як бачите, варто їсти моркву для здоров’я очей.



Про це свідчить дослідження, опубліковане в Jama Ophthalmology, в якому підкреслюється, що каротиноїди можуть знизити ризик вікової макулярної дегенерації.



Зверніть увагу!

Хоча морква має багато переваг, не варто зловживати цим продуктом. Якщо їсти її у великих кількостях, це може привести до стану, званому «каротинодермія». Він полягає в тому, що долоні, ступні або інші ділянки тіла набувають помаранчевий або жовтуватий відтінок. Це відбувається через підвищений рівень каротину в крові. Щоб позбутися від цієї проблеми, варто просто скоротити кількість моркви в раціоні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Напевно ви не раз задавалися питанням: чому так корисно їсти моркву? Перш за все, тому що це дуже корисний і смачний овоч. Причому його можна їсти як в сирому, так і в термічно обробленому вигляді. Рекомендуємо вам обов’язково включити моркву в свій раціон, адже це просто джерело поживних речовин.Про це пише Ukrhealth.Морква багата бета-каротином. Саме ця речовина надає їй характерний помаранчевий колір. Вона також містять вітаміни А, С, В1, В2, В3, В6, В9, С, Е, холін і вітамін К, А також мінерали, такі як калій, марганець, залізо, кальцій і фосфор.Що стосується поживної цінності, в основному вона складається з вуглеводів. Як і багато інших овочів, це також хороше джерело дієтичної клітковини, при цьому морква не містить насичених жирів або холестерину. У ній також мало калорій, всього 40 на 100 грам, тому радимо їсти моркву в рамках здорового харчування і збалансованої дієти.Містить антиоксидантиМорква містить велику кількість антиоксидантів, в тому числі вітамін А, який сприяє хорошому здоров’ю і знижує ризик серцевих захворювань і раку, в тому числі товстої кишки, порожнини рота і легенів. Вона також містить фітонутрієнт, який називається фалакарінол. Це теж потужний антиоксидант.Крім того, згідно з дослідженням, опублікованим в Journal of the National Cancer Institute (журналі Національного інституту раку), жінки з високим рівнем каротиноїдів в крові менше схильні до ризику розвитку раку молочної залози.З іншого боку, ці речовини роблять позитивний вплив на зір. Вони особливо корисні для підвищення здатності бачити вночі. Вміст бета-каротину і вітаміну А допомагає правильно функціонувати клітинам сітківки. Так що, як бачите, варто їсти моркву для здоров’я очей.Про це свідчить дослідження, опубліковане в Jama Ophthalmology, в якому підкреслюється, що каротиноїди можуть знизити ризик вікової макулярної дегенерації.Хоча морква має багато переваг, не варто зловживати цим продуктом. Якщо їсти її у великих кількостях, це може привести до стану, званому «каротинодермія». Він полягає в тому, що долоні, ступні або інші ділянки тіла набувають помаранчевий або жовтуватий відтінок. Це відбувається через підвищений рівень каротину в крові. Щоб позбутися від цієї проблеми, варто просто скоротити кількість моркви в раціоні.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію