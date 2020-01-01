На Волині фермер знайшов у саду людські кістки





Про це повідомляє



Про знахідку чоловік повідомив дільничному інспекторові поліції Ігореві Мельничуку і голові Мар’янівської об’єднаної територіальної громади Володимирові Басалику.



Відтак їх передали настоятелю храму преподобного Іова Почаївського о. Сергієві Кравчуку для перепоховання.



З його слів, про знайдені людські останки склали відповідний документ.



Головне фото - ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В Борисковичах Горохівського району під час роботи у саду місцевий фермер викопав людські кістки.Про це повідомляє "Волинь Нова" Про знахідку чоловік повідомив дільничному інспекторові поліції Ігореві Мельничуку і голові Мар’янівської об’єднаної територіальної громади Володимирові Басалику.Відтак їх передали настоятелю храму преподобного Іова Почаївського о. Сергієві Кравчуку для перепоховання.З його слів, про знайдені людські останки склали відповідний документ.

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