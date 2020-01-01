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На Волині фермер знайшов у саду людські кістки

На Волині фермер знайшов у саду людські кістки
В Борисковичах Горохівського району під час роботи у саду місцевий фермер викопав людські кістки.

Про це повідомляє "Волинь Нова".

Про знахідку чоловік повідомив дільничному інспекторові поліції Ігореві Мельничуку і голові Мар’янівської об’єднаної територіальної громади Володимирові Басалику.

Відтак їх передали настоятелю храму преподобного Іова Почаївського о. Сергієві Кравчуку для перепоховання.

З його слів, про знайдені людські останки склали відповідний документ.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Горохівський район, людські кістки
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