На Волині фермер знайшов у саду людські кістки
Сьогодні, 10:48
В Борисковичах Горохівського району під час роботи у саду місцевий фермер викопав людські кістки.
Про це повідомляє "Волинь Нова".
Про знахідку чоловік повідомив дільничному інспекторові поліції Ігореві Мельничуку і голові Мар’янівської об’єднаної територіальної громади Володимирові Басалику.
Відтак їх передали настоятелю храму преподобного Іова Почаївського о. Сергієві Кравчуку для перепоховання.
З його слів, про знайдені людські останки склали відповідний документ.
Головне фото - ілюстративне.
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Про це повідомляє "Волинь Нова".
Про знахідку чоловік повідомив дільничному інспекторові поліції Ігореві Мельничуку і голові Мар’янівської об’єднаної територіальної громади Володимирові Басалику.
Відтак їх передали настоятелю храму преподобного Іова Почаївського о. Сергієві Кравчуку для перепоховання.
З його слів, про знайдені людські останки склали відповідний документ.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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