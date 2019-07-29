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У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку

У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Додаткові роботи з капітального ремонту пішохідних доріжок в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку коштують понад 259 тисяч гривень.

Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Волинь.Online.

Відповідно до договору, укладеного 16 квітня з ТзОВ «Вишків-Брук», строк виконання робіт – до кінця року, вартість робіт – 259,123 тисячі гривень.

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Теги: Парк, Луцьк, ремонт
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