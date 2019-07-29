У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку
Сьогодні, 20:40
Додаткові роботи з капітального ремонту пішохідних доріжок в центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки у Луцьку коштують понад 259 тисяч гривень.
Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Волинь.Online.
Відповідно до договору, укладеного 16 квітня з ТзОВ «Вишків-Брук», строк виконання робіт – до кінця року, вартість робіт – 259,123 тисячі гривень.
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Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Волинь.Online.
Відповідно до договору, укладеного 16 квітня з ТзОВ «Вишків-Брук», строк виконання робіт – до кінця року, вартість робіт – 259,123 тисячі гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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