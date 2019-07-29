У Луцьку запланували капремонт доріжок центрального парку





Замовником виступає департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише



Відповідно до договору, укладеного 16 квітня з ТзОВ «Вишків-Брук», строк виконання робіт – до кінця року, вартість робіт – 259,123 тисячі гривень.



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