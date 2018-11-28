За понад 4,4 мільйони у Луцьку ремонтуватимуть тротуар на вулиці Глушець
Сьогодні, 15:50
У Луцьку оголосили тендер на поточний ремонт тротуару на вулиці Глушець. Очікувана сума робіт становить близько 4,4 млн грн.
Тендер оголосив 18 квітня Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Конкурент.
Передбачається, що тут розберуть старе асфальтне покриття та покладуть нове. Зробити тут планують нові пандуси та пішохідне огородження, а також зовнішнє освітлення.
Аукціон запланований на червень, а закінчення подання тендерних пропозицій припадає на середину травня. Тобто ремонтні роботи тут почнуться не раніше, аніж кінець першого місяця літа.
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Тендер оголосив 18 квітня Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Конкурент.
Передбачається, що тут розберуть старе асфальтне покриття та покладуть нове. Зробити тут планують нові пандуси та пішохідне огородження, а також зовнішнє освітлення.
Аукціон запланований на червень, а закінчення подання тендерних пропозицій припадає на середину травня. Тобто ремонтні роботи тут почнуться не раніше, аніж кінець першого місяця літа.
ЧИТАТИ ТАКОЖ:Прибережну смугу Стиру у Луцьку планують прибрати від дерев за майже 200 тисяч.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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