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За понад 4,4 мільйони у Луцьку ремонтуватимуть тротуар на вулиці Глушець

За понад 4,4 мільйони у Луцьку ремонтуватимуть тротуар на вулиці Глушець
У Луцьку оголосили тендер на поточний ремонт тротуару на вулиці Глушець. Очікувана сума робіт становить близько 4,4 млн грн.

Тендер оголосив 18 квітня Департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради, – пише Конкурент.

Передбачається, що тут розберуть старе асфальтне покриття та покладуть нове. Зробити тут планують нові пандуси та пішохідне огородження, а також зовнішнє освітлення.

Аукціон запланований на червень, а закінчення подання тендерних пропозицій припадає на середину травня. Тобто ремонтні роботи тут почнуться не раніше, аніж кінець першого місяця літа.

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Теги: Луцьк, ремонт, вулиця, тротуар
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