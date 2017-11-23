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Природа ожила: показали весняні фото луцького парку

Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Хоч другий день Великодня й виявився напрочуд сонячним, карантин у Луцьку ніхто не скасовував.

Про це свідчить майже безлюдний у порівнянні з «безкарантинними» Пасхальними святами парк 900-річчя Луцька, - пише ІА Волинські новини.

Ось жінка, яка у роздумах прогулюється заквітчаними стежинками поміж дерев. На березі річки Сапалаївки у очереті заховалися поодинокі рибалки. Усюди квітує весна. Подекуди, на відстані один від одного, на лавках відпочивають молоді татусі з колясками.

Природа ніби ожила: повноправною господаркою річки почуває себе нутрія, яка постійно норовила заховатися від об’єктиву.

У гармонійному симбіозі з голубами купаються дикі крижні.

У парку чисто і тихо. Карантин…

Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку
Природа ожила: показали весняні фото луцького парку



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Теги: луцьк, парк, природа
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