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«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко

«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко заявив, що міністерство клопотатиме про подовження карантину до 12 травня.

Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "ТСН".

"Карантин буде подовжено. Я, як головний державний санітарний лікар, готую подання про подовження карантину і в середу на уряді буде заслухано моє подання і буде клопотати перед урядом міністр охорони здоров’я. Ми хочемо подовжити карантин, бо у нас немає тенденції до зниження кількості випадків на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.

За його словами, карантин потрібно подовжити як мінімум до 12 травня.

"Але це не є кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати, як динаміку так і дотримання карантинних заходів. Але ми розуміємо питання, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - додав лікар.

Нагадаємо, 12 березня на всій території України для протидії коронавірусу офіційно розпочався карантин.

За 2 тижні після цього Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та подовжив карантин на місяць - до 24 квітня. 3 квітня карантин посилили: ввели обов’язкову 14-денну обсервацію для осіб, які прибувають з-за кордону, заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам, крім випадків супроводу дітей.

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Теги: карантин, коронавірус, Віктор Ляшко, вибір редактора
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