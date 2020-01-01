«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко

Віктор Ляшко заявив, що міністерство клопотатиме про подовження карантину до 12 травня.



Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", пише "



"Карантин буде подовжено. Я, як головний державний санітарний лікар, готую подання про подовження карантину і в середу на уряді буде заслухано моє подання і буде клопотати перед урядом міністр охорони здоров’я. Ми хочемо подовжити карантин, бо у нас немає тенденції до зниження кількості випадків на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.



За його словами, карантин потрібно подовжити як мінімум до 12 травня.



"Але це не є кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати, як динаміку так і дотримання карантинних заходів. Але ми розуміємо питання, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - додав лікар.



Нагадаємо, 12 березня на всій території України для протидії коронавірусу офіційно розпочався карантин.



За 2 тижні після цього Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та подовжив карантин на місяць - до 24 квітня. 3 квітня карантин посилили: ввели обов’язкову 14-денну обсервацію для осіб, які прибувають з-за кордону, заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам, крім випадків супроводу дітей.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Головний санітарний лікар, заступник міністра охорони здоров’язаявив, що міністерство клопотатиме про подовження карантину до 12 травня.Про це він розповів в ефірі "Сніданку з 1+1", пише " ТСН "."Карантин буде подовжено. Я, як головний державний санітарний лікар, готую подання про подовження карантину і в середу на уряді буде заслухано моє подання і буде клопотати перед урядом міністр охорони здоров’я. Ми хочемо подовжити карантин, бо у нас немає тенденції до зниження кількості випадків на коронавірусну хворобу", - заявив Ляшко.За його словами, карантин потрібно подовжити як мінімум до 12 травня."Але це не є кінцева дата, ми будемо розглядати, оцінювати, як динаміку так і дотримання карантинних заходів. Але ми розуміємо питання, які пов’язані з серцево-судинними захворюваннями, тому можливо будемо розглядати певні послаблення обмежень для того, щоб люди могли займатись більше фізичною активністю. Можливо дозволимо прогулянки в парках, спортивні майданчики. Зараз вже стало тепліше, головне, щоб дотримувались наших порад", - додав лікар.Нагадаємо, 12 березня на всій території України для протидії коронавірусу офіційно розпочався карантин.За 2 тижні після цього Кабмін запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та подовжив карантин на місяць - до 24 квітня. 3 квітня карантин посилили: ввели обов’язкову 14-денну обсервацію для осіб, які прибувають з-за кордону, заборонили пересуватися вулицями більш ніж двом особам, крім випадків супроводу дітей.

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