Двомісячне немовля з Нововолинська, хворе на коронавірус, транспортували в Луцьк
Сьогодні, 17:04
Двомісячне немовля із Нововолинська, яке захворіло на коронавірус, перевезли до обласної лікарні.
Про це виданню «Конкурент» повідомив головний лікар Нововолинської центральної міської лікарні Віктор Мороз.
Він розповів, що дитина спочатку знаходилися на амбулаторному лікуванні, згодом поступила у реанімаційне відділення, а учора, 20 квітня, її транспортували в обласну лікарню.
«Сьогодні дізнавалися, стан дитини задовільний. Вона навіть не знаходиться в реанімаційному відділенні. Дуже хочеться сподіватися, що з нею все буде гаразд», - сказав головний медик Нововолинська.
Зауважимо, станом на ранок 21 квітня на Волині зафіксували 174 підтверджені методом ПЛР випадки коронавірусу, з них 36 – у Нововолинську.
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Про це виданню «Конкурент» повідомив головний лікар Нововолинської центральної міської лікарні Віктор Мороз.
Він розповів, що дитина спочатку знаходилися на амбулаторному лікуванні, згодом поступила у реанімаційне відділення, а учора, 20 квітня, її транспортували в обласну лікарню.
«Сьогодні дізнавалися, стан дитини задовільний. Вона навіть не знаходиться в реанімаційному відділенні. Дуже хочеться сподіватися, що з нею все буде гаразд», - сказав головний медик Нововолинська.
Зауважимо, станом на ранок 21 квітня на Волині зафіксували 174 підтверджені методом ПЛР випадки коронавірусу, з них 36 – у Нововолинську.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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