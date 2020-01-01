Двомісячне немовля з Нововолинська, хворе на коронавірус, транспортували в Луцьк





Про це виданню «Віктор Мороз.



Він розповів, що дитина спочатку знаходилися на амбулаторному лікуванні, згодом поступила у реанімаційне відділення, а учора, 20 квітня, її транспортували в обласну лікарню.



«Сьогодні дізнавалися, стан дитини задовільний. Вона навіть не знаходиться в реанімаційному відділенні. Дуже хочеться сподіватися, що з нею все буде гаразд», - сказав головний медик Нововолинська.



Зауважимо, станом на ранок 21 квітня на Волині зафіксували 174 підтверджені методом ПЛР випадки коронавірусу, з них 36 – у Нововолинську.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Двомісячне немовля із Нововолинська, яке захворіло на коронавірус, перевезли до обласної лікарні.Про це виданню « Конкурент » повідомив головний лікар Нововолинської центральної міської лікарніВін розповів, що дитина спочатку знаходилися на амбулаторному лікуванні, згодом поступила у реанімаційне відділення, а учора, 20 квітня, її транспортували в обласну лікарню.«Сьогодні дізнавалися, стан дитини задовільний. Вона навіть не знаходиться в реанімаційному відділенні. Дуже хочеться сподіватися, що з нею все буде гаразд», - сказав головний медик Нововолинська.Зауважимо, станом на ранок 21 квітня на Волині зафіксували 174 підтверджені методом ПЛР випадки коронавірусу, з них 36 – у Нововолинську.

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