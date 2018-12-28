вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом

На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом
У Ковельському районів водій вантажівки DAF хотів відкупитися від поліцейських за водіння у стані алкогольного сп’яніння, натомість заплатить штраф 8 тисяч 500 гривень.

Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 15 лютого в селі Любитів Ковельського району обвинувачений пропонував поліцейським 2 400 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.

Під час досудового розслідування між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.

Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.

Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: водій, штраф, суд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
У вихідні дні на Волині вводять особливий режим пересування
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає волинян з Великоднем
Останні новини
На Волині затримали злодія-рецидивіста
Сьогодні, 21:16
На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом
Сьогодні, 20:47
Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця
Сьогодні, 20:17
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус
Сьогодні, 19:38
Схожі новини
Волинянин, який кросовером зніс огорожу, заплатить штраф Волинянин, який кросовером зніс огорожу, заплатить штраф
22 січень, 15:39
Відібрали права і оштрафували: на Волині покарали п'яних водіїв Відібрали права і оштрафували: на Волині покарали п'яних водіїв
28 грудень, 2018, 03:26
На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір На Волині підліток понищив дерева у парку: оштрафували матір
12 квітень, 21:38
У Луцьку судили чоловіка, який з ножем пограбував водія «Тачки» У Луцьку судили чоловіка, який з ножем пограбував водія «Тачки»
27 березень, 09:28
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині затримали злодія-рецидивіста
Сьогодні, 21:16
 0
На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом
Сьогодні, 20:47
 0
Вдарили ланцюгом по голові й забрали пакет з продуктами: у Польщі пограбували українця
Сьогодні, 20:17
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 23 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
На Рівненщині у трьох вагітних жінок виявили коронавірус
Сьогодні, 19:38
 0
Медіа
відео
1/8