На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом
Сьогодні, 20:47
У Ковельському районів водій вантажівки DAF хотів відкупитися від поліцейських за водіння у стані алкогольного сп’яніння, натомість заплатить штраф 8 тисяч 500 гривень.
Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 15 лютого в селі Любитів Ковельського району обвинувачений пропонував поліцейським 2 400 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.
Під час досудового розслідування між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.
Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Фото ілюстративне
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Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.
Під час суду встановили, що 15 лютого в селі Любитів Ковельського району обвинувачений пропонував поліцейським 2 400 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.
Під час досудового розслідування між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.
Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.
Фото ілюстративне
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