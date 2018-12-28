На Волині судили водія вантажівки, який їздив п’яним за кермом





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть

Під час суду встановили, що 15 лютого в селі Любитів Ковельського району обвинувачений пропонував поліцейським 2 400 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.



Під час досудового розслідування між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.



Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.



Фото ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Ковельському районів водій вантажівки DAF хотів відкупитися від поліцейських за водіння у стані алкогольного сп’яніння, натомість заплатить штраф 8 тисяч 500 гривень.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини.

Під час суду встановили, що 15 лютого в селі Любитів Ковельського району обвинувачений пропонував поліцейським 2 400 гривень хабара за непритягнення його до адміністративної відповідальності за водіння в стані алкогольного сп’яніння.Під час досудового розслідування між прокурором та водієм була укладена угода про визнання винуватості.Відтак, суд затвердив угоду та призначив обвинуваченому покарання у виді штрафу в розмірі 500 неоподаткованих мінімумів доходів громадян, що становить 8 тисяч 500 гривень.Фото ілюстративне

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