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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині

Закрили церкву і обмежили роботу магазинів: село на Волині – на жорсткому карантині
На Ратнівщині ввели низку обмежень через підтверджений випадок захворювання на коронавірусну інфекцію на території села Жиричі.

Голова районної державної адміністрації Володимир Рудик провів засідання районної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, йдеться на сторінці РДА.

Про епідемічну ситуацію на території району, пов’язану із загрозою поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, доповіли начальник Камінь-Каширського відділення ДУ «Волинський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України Галина Кузнєцова, директор комунального некомерційного підприємства «Ратнівська районна лікарня» Михайло Бегаль, директор комунального підприємства «Ратнівський центр первинної медичної допомоги» Людмила Терещук.

Члени комісії також обговорили питання вжиття додаткових обмежувальних заходів щодо запобігання поширенню на території району гострої респіраторної хвороби.

У підсумку комісія вирішила установити особливий режим (карантин) в’їзду, виїзду з території села Жиричі громадян і транспортних засобів; утворити карантинний контрольно-пропускний пункт при в’їзді до села Жиричі (район кладовища).

Розгортання та функціонування картинного контрольно-пропускного пункту здійснять з 22 квітня із режимом роботи з 08.00 до 19.00.

На території Жиричівської сільської ради на час проведення карантинних заходів заборонили роботу закладів та установ у яких можливе скупчення людей (навчальних, культурних закладів, церков, спортивних та дитячих майданчиків тощо); двічі на добу проводитимуть дезінфікуючі заходи в місцях масового скупчення людей, на дорогах та вулицях населеного пункту; щоденно проводитимуть оповіщення жителів села Жиричі про дотримання карантинних заходів з використанням гучномовця.

Сільським та селищним головам, за рішенням виконкому, на період карантину обмежили роботу торгівельних закладів до 18:00, крім аптек та автозаправних станцій; із 21 квітня 2020 року до завершення карантину заборонили відвідування місць поховань (цвинтарів, кладовищ, тощо); регулярно проводитимуть дезінфікуючі заходи в місцях масового скупчення громадян.

З метою недопущення подальшого поширення гострої респіраторної хвороби, за рішенням комісії, на території району ввели надзвичайну ситуацію природного характеру.

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Теги: Жиричі, коронавірус, карантин
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