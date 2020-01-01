У 8 людей, які перетинали кордон через Волинь, експрес-тест показав позитивний результат на COVID-19
Сьогодні, 13:22
У 8 осіб, які перетинали польсько-український кордон через Волинь, експрес-тести показали позитивний результат на коронавірус.
Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що, на жаль, більшість людей не хочуть йти на примусову обсервацію, більшість погоджується на самоізоляцію, хоча й в області фіксують порушення стосовно самоізоляції.
Нині на обсервації в області перебувають 11 осіб, восьмеро мають підтверджені експрес-тести на коронавірус. Усі результати перевірятимуть лабораторно.
За словами посадовиці, наразі найбільше обсервованих знаходяться у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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Про це йшлося у середу, 22 квітня, під час брифінгу в ОДА.
Заступниця голови облдержадміністрації Тетяна Щербак розповіла, що, на жаль, більшість людей не хочуть йти на примусову обсервацію, більшість погоджується на самоізоляцію, хоча й в області фіксують порушення стосовно самоізоляції.
Нині на обсервації в області перебувають 11 осіб, восьмеро мають підтверджені експрес-тести на коронавірус. Усі результати перевірятимуть лабораторно.
За словами посадовиці, наразі найбільше обсервованих знаходяться у гуртожитку Волинського обласного ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою імені Героїв Небесної Сотні.
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Сьогодні, 13:22