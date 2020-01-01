На Волині п’яний чоловік викрав авто свого начальника





Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області від 15 квітня 2020 року, - пише



Так, 27 листопада 2019 року близько 23:40, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов на підприємство (де періодично відпрацьовував) і з столу керівника взяв ключі від його автівки Renault Master.



Зазначається, що чоловік викрав авто і приїхав до залізного вокзалу Ківерець. Згодом він не зміг завести двигун автівки, тож подзвонив матері та вітчиму, аби ті допомогли відштовхнути та припаркувати викрадений автомобіль на узбіччя проїжджої частини.



Допитаний в судовому засіданні чоловік свою вину визнав та розповів, що лишень хотів покататись. Однак через технічні несправності не зміг поїздити автівкою.



А потерпілий в судовому засіданні підтвердив обставини, претензій до обвинуваченого не мав та просив суворо не карати, адже збитки йому відшкодовані.



У результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 1 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначив покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки.



А на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов’язки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Судили мешканця міста Ківерці, який викрав авто у керівника підприємства.Про це йдеться у вироку Ківерцівського районного суду Волинської області від 15 квітня 2020 року, - пише Конкурент Так, 27 листопада 2019 року близько 23:40, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, чоловік прийшов на підприємство (де періодично відпрацьовував) і з столу керівника взяв ключі від його автівки Renault Master.Зазначається, що чоловік викрав авто і приїхав до залізного вокзалу Ківерець. Згодом він не зміг завести двигун автівки, тож подзвонив матері та вітчиму, аби ті допомогли відштовхнути та припаркувати викрадений автомобіль на узбіччя проїжджої частини.Допитаний в судовому засіданні чоловік свою вину визнав та розповів, що лишень хотів покататись. Однак через технічні несправності не зміг поїздити автівкою.А потерпілий в судовому засіданні підтвердив обставини, претензій до обвинуваченого не мав та просив суворо не карати, адже збитки йому відшкодовані.У результаті суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ст. 289 ч. 1 КК України (Незаконне заволодіння транспортним засобом) та призначив покарання у виді обмеження волі на строк 3 роки.А на підставі ст. 75 КК України звільнив від відбування призначеного покарання, якщо він протягом 2 років іспитового строку не вчинить нового злочину і виконає покладені на нього відповідно до ст. 76 КК України обов’язки.

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