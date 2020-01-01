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PremierCity запустив безпрограшну акцію на посткарантинне кіно*

PremierCity запустив безпрограшну акцію на посткарантинне кіно*
З 15 квітня розпочинається спільний проект Nuts by Max та PremierCity «Заряжайся та розважайся».

Про це повідомляє пресслужба ТРЦ «ПортCity»

В період карантину потрібно зробити замовлення двох горіхових наборів, покупець автоматично отримує сертифікат на посткарантинний сеанс в подарунок. Замовлення можна зробити на сайті www.nutsbymax.com. В графі «Промокод» потрібно зазначити «Кіно» і ви гарантовано отримаєте свій подарунок.

PremierCity запустив безпрограшну акцію на посткарантинне кіно*


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Теги: ПортCity, Луцьк, реклама
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