«Ви виграли машину»: у волинянина шахраї видурили чималу суму грошей





Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 15-го квітня, - пише



Досудовим розслідуванням встановили, що 15-го березня потерпілому надіслали смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль КІА, однак для його отримання необхідно було оплатити суму податку.



Тому чоловік перерахував на мобільний номер через термінал 18 600 гривень. Однак вказаний виграш він не отримав.



Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до злочину, виникла необхідність отримати роздруківки телефонних дзвінків.



Суд задовольнив клопотання слідчого та надав тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у оператора мобільного зв’язку.



Фото на головній – ілюстративне.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Житель селища Благодатне отримав смс-повідомлення про виграш автомобіля та перерахував шахраям 18 600 гривень.Про це йдеться в ухвалі Нововолинського міського суду від 15-го квітня, - пише Буг. Досудовим розслідуванням встановили, що 15-го березня потерпілому надіслали смс-повідомлення про те, що він виграв автомобіль КІА, однак для його отримання необхідно було оплатити суму податку.Тому чоловік перерахував на мобільний номер через термінал 18 600 гривень. Однак вказаний виграш він не отримав.Слідчий зазначив, що для встановлення особи, причетної до злочину, виникла необхідність отримати роздруківки телефонних дзвінків.Суд задовольнив клопотання слідчого та надав тимчасовий доступ до речей та документів, які перебувають у оператора мобільного зв’язку.Фото на головній – ілюстративне.

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