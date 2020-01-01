Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня





Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.



За добу зареєстрували 15 нових випадків COVID-19: Ківерцівський район (8), місто Луцьк (5), Старовижівський район (1), місто Нововолинськ (1). Дев’ять осіб одужало.



Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:



м. Луцьк – 57 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Старовижівський район – 39 випадків, в т.ч. 1 летальний;

м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Горохівський район – 13 випадків;

Ківерцівський район – 13 випадків;

Ковельський район – 12 випадків;

Волидимир — Волинський район – 9 випадків;

Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;

Іваничівський район – 5 випадків;

Камінь-Каширський район – 3 випадки;

Рожищенський район – 3 випадки;

Маневицький район – 2 випадки;

Шацький район – 1 випадок;

Ратнівський район – 1 випадок.



Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на 10.00 24 квітня в області зареєстрували 203 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 26 осіб. Чотири випадки хвороби завершились летально.Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.За добу зареєстрували 15 нових випадків COVID-19: Ківерцівський район (8), місто Луцьк (5), Старовижівський район (1), місто Нововолинськ (1). Дев’ять осіб одужало.Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:м. Луцьк – 57 випадків, в т.ч. 1 летальний;Старовижівський район – 39 випадків, в т.ч. 1 летальний;м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;Горохівський район – 13 випадків;Ківерцівський район – 13 випадків;Ковельський район – 12 випадків;Волидимир — Волинський район – 9 випадків;Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;Іваничівський район – 5 випадків;Камінь-Каширський район – 3 випадки;Рожищенський район – 3 випадки;Маневицький район – 2 випадки;Шацький район – 1 випадок;Ратнівський район – 1 випадок.Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію