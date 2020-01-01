Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня
Сьогодні, 10:05
Станом на 10.00 24 квітня в області зареєстрували 203 випадки COVID-19, які підтверджені лабораторно методом ПЛР. Одужало 26 осіб. Чотири випадки хвороби завершились летально.
Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
За добу зареєстрували 15 нових випадків COVID-19: Ківерцівський район (8), місто Луцьк (5), Старовижівський район (1), місто Нововолинськ (1). Дев’ять осіб одужало.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 57 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 39 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Ківерцівський район – 13 випадків;
Ковельський район – 12 випадків;
Волидимир — Волинський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Маневицький район – 2 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Ратнівський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
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Про це повідомляє Волинський обласний лабораторний центр.
За добу зареєстрували 15 нових випадків COVID-19: Ківерцівський район (8), місто Луцьк (5), Старовижівський район (1), місто Нововолинськ (1). Дев’ять осіб одужало.
Загалом за весь період спостереження коронавірусна хвороба виявлена:
м. Луцьк – 57 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Старовижівський район – 39 випадків, в т.ч. 1 летальний;
м. Нововолинськ – 38 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Горохівський район – 13 випадків;
Ківерцівський район – 13 випадків;
Ковельський район – 12 випадків;
Волидимир — Волинський район – 9 випадків;
Луцький район – 7 випадків, в т.ч. 1 летальний;
Іваничівський район – 5 випадків;
Камінь-Каширський район – 3 випадки;
Рожищенський район – 3 випадки;
Маневицький район – 2 випадки;
Шацький район – 1 випадок;
Ратнівський район – 1 випадок.
Жодного випадку захворювання не зареєстрували в 4 районах області: Любомльському, Турійському, Локачинському, Любешівському.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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