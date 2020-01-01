вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля

Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
У Львові відбулося перше в Україні онлайн-весілля. Наречені Інна та Ігор познайомилися у 2013 році. Спочатку були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях. Він з Києва, вона зі Львова.

Весілля онлайн пара називає авантюрою. Адже всі традиційні конкурси, підготовка до свята та його відзначання відбулися в дистанційному режимі. Так, сукню, костюм та весільний букет парі приніс кур'єр, – пише ТСН.

Аби уникнути зайвої комунікації з незнайомими, наречена прослухала онлайн майстер-класи з візажу, і самостійно зробила зачіску та макіяж. А тих, хто спіймає букет та бутоньєрки, обрала спеціальна програма.

Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля


На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану - від них, за традицією, пролунав перший тост і благословення.

Наречені планували одружитися влітку і влаштувати креативне свято. Так і вийшло, але на кілька місяців раніше. Дізнавшись про можливість одружитися через інтернет, пара взяла участь у конкурсі, написала свою історію кохання і перемогла.

Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля


Весільний стіл лише для двох, проте 70 гостей з п'яти країн світу долучилися до свята Інни та Ігоря через інтернет. Якби не онлайн формат, то велика б частина гостей точно не побували б на їхньому весіллі.

Налагодити відео зв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої. Серед зіркових гостей була навіть Оля Полякова, а також один з найулюбленіших гуртів молодят "Без обмежень".

Організовувала свято Event агенція та їхні партнери. Для наречених весілля безкоштовне, для організаторів утричі дешевше, аніж звичайне. Найважче кажуть, було з технічним забезпеченням.

«Ми фактично розгорнули такий великий телеміст, який працює майже з сотнею сигналів і досягнули такого результату, коли вони всі в одному просторі ментальному, духовному і емоційному», - каже Денис Блощинський, співзасновник Event агенції.

Свято загалом тривало п'ять годин, а за десять днів молодята запросили гостей, у мережі відзначили дівич вечір і парубоцьку вечірку, дистанційно обрали святкове вбрання.

Тепер подружжя чекає на закінчення карантину, щоб обвінчатися у церкві, і поїхати у весільну подорож.

Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: весілля, інтернет, карантин
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39
Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни
Сьогодні, 17:19
Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
Сьогодні, 17:15
Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Сьогодні, 16:54
Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва
Сьогодні, 16:46
Схожі новини
Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження Без обручок і в масці замість фати: лучанка розповіла про своє «карантинне» одруження
Сьогодні, 15:10
У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля У Луцьку молодята через коронавірус переносять весілля
03 квітень, 12:36
Під час карантину українці більше користуються інтернетом Під час карантину українці більше користуються інтернетом
02 квітень, 03:09
Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину Лучани за добу 11 разів порушили правила карантину
Сьогодні, 16:45
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Частина лучан на декілька днів залишиться без гарячої води
Сьогодні, 17:39
 0
Відійшов у вічність ветеран Другої світової війни
Сьогодні, 17:19
 0
Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля
Сьогодні, 17:15
 0
Компанія «Волиньтабак» передала тисячу високоякісних спецкостюмів і масок лікарням Луцька*
Сьогодні, 16:54
 0
Україна отримала перші 200 тисяч ПЛР-тестів вітчизняного виробництва
Сьогодні, 16:46
 0
Медіа
відео
1/8