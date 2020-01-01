Свято в карантин: як у Львові відгуляли перше в Україні онлайн-весілля

Інна та Ігор познайомилися у 2013 році. Спочатку були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях. Він з Києва, вона зі Львова.



Весілля онлайн пара називає авантюрою. Адже всі традиційні конкурси, підготовка до свята та його відзначання відбулися в дистанційному режимі. Так, сукню, костюм та весільний букет парі приніс кур'єр, – пише



Аби уникнути зайвої комунікації з незнайомими, наречена прослухала онлайн майстер-класи з візажу, і самостійно зробила зачіску та макіяж. А тих, хто спіймає букет та бутоньєрки, обрала спеціальна програма.







На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану - від них, за традицією, пролунав перший тост і благословення.



Наречені планували одружитися влітку і влаштувати креативне свято. Так і вийшло, але на кілька місяців раніше. Дізнавшись про можливість одружитися через інтернет, пара взяла участь у конкурсі, написала свою історію кохання і перемогла.







Весільний стіл лише для двох, проте 70 гостей з п'яти країн світу долучилися до свята Інни та Ігоря через інтернет. Якби не онлайн формат, то велика б частина гостей точно не побували б на їхньому весіллі.



Налагодити відео зв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої. Серед зіркових гостей була навіть Оля Полякова, а також один з найулюбленіших гуртів молодят "Без обмежень".



Організовувала свято Event агенція та їхні партнери. Для наречених весілля безкоштовне, для організаторів утричі дешевше, аніж звичайне. Найважче кажуть, було з технічним забезпеченням.



«Ми фактично розгорнули такий великий телеміст, який працює майже з сотнею сигналів і досягнули такого результату, коли вони всі в одному просторі ментальному, духовному і емоційному», - каже Денис Блощинський, співзасновник Event агенції.



Свято загалом тривало п'ять годин, а за десять днів молодята запросили гостей, у мережі відзначили дівич вечір і парубоцьку вечірку, дистанційно обрали святкове вбрання.



Тепер подружжя чекає на закінчення карантину, щоб обвінчатися у церкві, і поїхати у весільну подорож.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові відбулося перше в Україні онлайн-весілля. Нареченітапознайомилися у 2013 році. Спочатку були стосунки на відстані, оскільки мешкали в різних областях. Він з Києва, вона зі Львова.Весілля онлайн пара називає авантюрою. Адже всі традиційні конкурси, підготовка до свята та його відзначання відбулися в дистанційному режимі. Так, сукню, костюм та весільний букет парі приніс кур'єр, – пише ТСН Аби уникнути зайвої комунікації з незнайомими, наречена прослухала онлайн майстер-класи з візажу, і самостійно зробила зачіску та макіяж. А тих, хто спіймає букет та бутоньєрки, обрала спеціальна програма.На церемонії укладання шлюбу були лише ведучий, фотограф і діджей. Батьки наречених були по той бік екрану - від них, за традицією, пролунав перший тост і благословення.Наречені планували одружитися влітку і влаштувати креативне свято. Так і вийшло, але на кілька місяців раніше. Дізнавшись про можливість одружитися через інтернет, пара взяла участь у конкурсі, написала свою історію кохання і перемогла.Весільний стіл лише для двох, проте 70 гостей з п'яти країн світу долучилися до свята Інни та Ігоря через інтернет. Якби не онлайн формат, то велика б частина гостей точно не побували б на їхньому весіллі.Налагодити відео зв'язок вдалося навіть 90-річній бабусі нареченої. Серед зіркових гостей була навіть, а також один з найулюбленіших гуртів молодят "Без обмежень".Організовувала свято Event агенція та їхні партнери. Для наречених весілля безкоштовне, для організаторів утричі дешевше, аніж звичайне. Найважче кажуть, було з технічним забезпеченням.«Ми фактично розгорнули такий великий телеміст, який працює майже з сотнею сигналів і досягнули такого результату, коли вони всі в одному просторі ментальному, духовному і емоційному», - каже, співзасновник Event агенції.Свято загалом тривало п'ять годин, а за десять днів молодята запросили гостей, у мережі відзначили дівич вечір і парубоцьку вечірку, дистанційно обрали святкове вбрання.Тепер подружжя чекає на закінчення карантину, щоб обвінчатися у церкві, і поїхати у весільну подорож.

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