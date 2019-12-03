«Життя за містом має той фактор, про який люди раніше не задумувались», – Андрій Разумовський*
Сьогодні, 11:45
Люди, які шукають нове житло, протягом останнього місяця стали частіше цікавитися заміським житлом — стверджує директор Будівельної компанії «Інвестор» Андрій Разумовський.
Про це забудовник говорив під час онлайн-розмови, організованої на сторінці «Інвестора», — пише Перший.
«Останні тижні проводжу вдома більше часу — і по-новому оцінюю усі переваги життя за містом. Використовую територію прилеглу, гуляю по майданчику, користуюся спортивним майданчиком. Гантелі, скакалка, віджимання...» - розповів Андрій Разумовський.
Нагадаємо, Разумовський живе у житловому комплексі «Струмочок», який будує його компанія.
«Мені подобається життя за містом. Адже тут є той фактор, про який ми раніше не задумувалися: щільність населення. Кількість людей на квадратний метр. І наші котеджні містечка тут виграють перед класичними багатоповерхівками у місті» - пояснює Андрій Разумовський.
«Інтерес до нашого житла за містом зараз однозначно виріс. До речі, оскільки я сам живу у «Струмочку», то не раз показую клієнтам таунхауси та котеджі, чую тепер більше аргументів на користь життя за містом» - зізнався Андрій Разумовський.
У свою чергу керівниця відділу продажів і маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад додала, що величезна територія і місце для відпочинку й усамітнення є, наприклад, і у житловому комплексі «Супернова». Окрім власне облагородженої, з доріжками, деревами і алейками території комплексу, влаштовувати прогулянки можна і у ботанічному саду, який розташований поряд з «Суперновою».
Андрій Разумовський зауважив, що в умовах карантину ще очевиднішою стала перевага малої щільності населення у житлових комплексах «Інвестора».
«Ми ніколи не ставили собі за мету максимально забудувати ділянку комплексу, навпаки – завжди дбали про зручність та комфорт мешканців, а тому плануємо так територію, щоб там було багато простору, велика парковка та майданчики для дозвілля дітей та дорослих. В той час, як у переважній більшості інших ЖК на 1 га може бути 200-300 квартир, без необхіної кількості паркомісць та території для прогулянок», – пояснив Андрій Разумовський.
«Під час карантину також заїжджав у ще один наш ЖК – «Юпітер». Люди залишаються вдома, відповідно, машин на парковці багато. Але навіть при цьому там є вільні місця! Це ще раз показує, що наші підходи є правильними і практичними. В цьому плані усі наші ЖК однозначно виграють», – переконаний Андрій Разумовський.
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Про це забудовник говорив під час онлайн-розмови, організованої на сторінці «Інвестора», — пише Перший.
«Останні тижні проводжу вдома більше часу — і по-новому оцінюю усі переваги життя за містом. Використовую територію прилеглу, гуляю по майданчику, користуюся спортивним майданчиком. Гантелі, скакалка, віджимання...» - розповів Андрій Разумовський.
Нагадаємо, Разумовський живе у житловому комплексі «Струмочок», який будує його компанія.
«Мені подобається життя за містом. Адже тут є той фактор, про який ми раніше не задумувалися: щільність населення. Кількість людей на квадратний метр. І наші котеджні містечка тут виграють перед класичними багатоповерхівками у місті» - пояснює Андрій Разумовський.
«Інтерес до нашого житла за містом зараз однозначно виріс. До речі, оскільки я сам живу у «Струмочку», то не раз показую клієнтам таунхауси та котеджі, чую тепер більше аргументів на користь життя за містом» - зізнався Андрій Разумовський.
У свою чергу керівниця відділу продажів і маркетингу компанії «Інвестор» Ірина Новосад додала, що величезна територія і місце для відпочинку й усамітнення є, наприклад, і у житловому комплексі «Супернова». Окрім власне облагородженої, з доріжками, деревами і алейками території комплексу, влаштовувати прогулянки можна і у ботанічному саду, який розташований поряд з «Суперновою».
Андрій Разумовський зауважив, що в умовах карантину ще очевиднішою стала перевага малої щільності населення у житлових комплексах «Інвестора».
«Ми ніколи не ставили собі за мету максимально забудувати ділянку комплексу, навпаки – завжди дбали про зручність та комфорт мешканців, а тому плануємо так територію, щоб там було багато простору, велика парковка та майданчики для дозвілля дітей та дорослих. В той час, як у переважній більшості інших ЖК на 1 га може бути 200-300 квартир, без необхіної кількості паркомісць та території для прогулянок», – пояснив Андрій Разумовський.
«Під час карантину також заїжджав у ще один наш ЖК – «Юпітер». Люди залишаються вдома, відповідно, машин на парковці багато. Але навіть при цьому там є вільні місця! Це ще раз показує, що наші підходи є правильними і практичними. В цьому плані усі наші ЖК однозначно виграють», – переконаний Андрій Разумовський.
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