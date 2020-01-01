Від коронавірусу помер ще один волинянин

На Волині від коронавірусу помер чоловік.Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.Заступниця голови Волинської ОДАрозповіла, що померлий – 1944 року народження. Чоловік – з Нововолинська.«Він був знятий з апарату ШВЛ, але через ниркову недостатність людина померла», - зауважила Щербак.Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня було відомо про те, що померло четверо волинян, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію. Тож, чоловік, про якого стало відомо, - п'ята жертва коронавірусу на Волині.