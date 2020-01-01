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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Від коронавірусу помер ще один волинянин

Від коронавірусу помер ще один волинянин
На Волині від коронавірусу помер чоловік.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак розповіла, що померлий – 1944 року народження. Чоловік – з Нововолинська.

«Він був знятий з апарату ШВЛ, але через ниркову недостатність людина померла», - зауважила Щербак.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня було відомо про те, що померло четверо волинян, у яких підтвердили коронавірусну інфекцію. Тож, чоловік, про якого стало відомо, - п'ята жертва коронавірусу на Волині.

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Теги: коронавірус, Волинь, Тетяна Щербак
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