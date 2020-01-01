Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19





Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.



Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня в області зафіксували 8 нових випадків коронавірусу на Ківерцівщині.



Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак нагадала, що



«Не всі нові хворі є працівниками поліції. Деякі випадки – люди із визначеного кола осіб, котрі з ними контактували», - відзначила посадовиця.









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