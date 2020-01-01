вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19

Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Розповіли про нові випадки коронавірусної інфекції у Ківерцівському районі.

Про це йшлося у п’ятницю, 24 квітня, під час брифінгу в ОДА.

Нагадаємо, станом на ранок 24 квітня в області зафіксували 8 нових випадків коронавірусу на Ківерцівщині.

Заступниця голови Волинської ОДА Тетяна Щербак нагадала, що у Ківерцівському районі раніше зафіксували інфекцію у працівників поліції.

«Не всі нові хворі є працівниками поліції. Деякі випадки – люди із визначеного кола осіб, котрі з ними контактували», - відзначила посадовиця.




Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Ківерцівщина, поліцейські
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Схожі новини
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
Від коронавірусу помер ще один волинянин Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня Де на Волині виявили нові випадки коронавірусу станом на ранок 24 квітня
Сьогодні, 10:05
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині 10 людей опинилися в лікарнях із коронавірусом, двоє – на штучній вентиляції легень
Сьогодні, 13:15
 0
У Луцьку серед вулиці знайшли тіло чоловіка з перерізаним горлом
Сьогодні, 13:08
 0
Нові захворілі на коронавірус у Ківерцівському районі контактували з поліцейськими із COVID-19
Сьогодні, 13:01
 0
Від коронавірусу помер ще один волинянин
Сьогодні, 12:38
 0
У Нововолинську жінка одужала від коронавірусу
Сьогодні, 12:37
 0
Медіа
відео
1/8