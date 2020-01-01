Волинь отримала допомогу на кілька мільйонів для боротьби з коронавірусом

Черговий вантаж від благодійників із засобами індивідуального захисту приїхав на Волинь.Голова ОДАз помічниками та в.о. начальника управління охорони здоров’я ОДАвони розвантажили та розподілили благодійну допомогу серед медичних закладів області, які першими «приймають» удар у боротьбі з коронавірусною інфекцією, інформує ОДА.«Сьогодні ми отримали дуже важливий вантаж, вартістю в кілька мільйонів. Це такі необхідні зараз біозахисні костюми та комбінезони високого рівня захисту, бахіли, маски-респіратори з ефективністю захисту до 95%. Звісно, це не перша допомога, яку нам вдалося отримати від благодійників, але ми радіємо, бо це дефіцитний товар, який в сучасних умовах, навіть маючи кошти, не так просто знайти. От зараз поповнили запаси медзакладів області на 4700 захисних костюми та 17 000 респіраторів №95», - розповів Юрій Погуляйко.Валерій Руцький, своєю чергою, зазначив, що цей вантаж поділили, відповідно до потреб, між Волинською обласною клінічною лікарнею, Волинським обласним центром екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, Волинською обласною інфекційною лікарнею, Волинським обласним лабораторним центром МОЗ України, Волинським обласним дитячим територіальним медоб’єднанням , Ковельським МТМО, Нововолинською центральною міською лікарнею, Ківерцівським РТМО, Луцьким пологовим будинком та Любомльським територіальним медичним об’єднанням та Горохівською центральною районною лікарнею.