Банду, яка у Голобах серед ночі пограбувала «Нову пошту», взяли під варту





Про це інформує ГУПН в області.



Нагадаємо, у ніч на 23 квітня у селищі Голоби Ковельського району зловмисники проникли через вікно до



Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.



Усім чотирьом повідомили про підозру у вчиненні замаху на крадіжку, двом із них також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 342 (опір поліцейським) Кримінального кодексу України.



Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав усім підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.



Досудове розслідування триває.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Зловмисникам, котрі обікрали відділення служби доставки у Ковельському районі, обрали міру запобіжного заходу.Про це інформує ГУПН в області.Нагадаємо, у ніч на 23 квітня у селищі Голоби Ковельського району зловмисники проникли через вікно до приміщення служби доставки та викрали 29 мобільних телефонів, 5 наручних годинників , 17 посилок з комп’ютерною технікою та 16 - із ювелірними виробами. Сума завданих збитків становить майже три мільйони гривень.Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.Усім чотирьом повідомили про підозру у вчиненні замаху на крадіжку, двом із них також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 342 (опір поліцейським) Кримінального кодексу України.Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав усім підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.Досудове розслідування триває.

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