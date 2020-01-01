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Банду, яка у Голобах серед ночі пограбувала «Нову пошту», взяли під варту

Банду, яка у Голобах серед ночі пограбувала «Нову пошту», взяли під варту
Зловмисникам, котрі обікрали відділення служби доставки у Ковельському районі, обрали міру запобіжного заходу.

Про це інформує ГУПН в області.

Нагадаємо, у ніч на 23 квітня у селищі Голоби Ковельського району зловмисники проникли через вікно до приміщення служби доставки та викрали 29 мобільних телефонів, 5 наручних годинників, 17 посилок з комп’ютерною технікою та 16 - із ювелірними виробами. Сума завданих збитків становить майже три мільйони гривень.

Двох правопорушників затримали у складському приміщенні відділення, ще двоє намагалися втекти з місця події на автомобілі, однак їх оперативно наздогнали. Під час затримання правопорушники чинили опір співробітникам поліції. У результаті двоє оперативників отримали тілесні ушкодження та звернулися за медичною допомогою.

Усім чотирьом повідомили про підозру у вчиненні замаху на крадіжку, двом із них також у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 342 (опір поліцейським) Кримінального кодексу України.

Луцький міськрайонний суд Волинської області обрав усім підозрюваним міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Досудове розслідування триває.

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Теги: Нова пошта, відділення, поліція, Голоби
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