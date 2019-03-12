Вулицю Глушець у Луцьку відремонтують за 4,5 мільйона
Сьогодні, 21:41
На поточний ремонт тротуару на вулиці Глушець у місті Луцьку скерують майже 4,5 мільйона гривень.
Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 травня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 24 червня, - передає ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 4,455 мільйона гривень.
Поточний ремонт тротуару на вулиці Глушець включатиме підготовчі роботи, демонтаж, вирізання кущів, встановлення бортових каменів, викладання бруківки, облаштування пандусів, встановлення пішохідного огородження, нанесення горизонтальної розмітки, забезпечення зовнішнього освітлення.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтвердженого досвід виконання аналогічних договорів.
Усі роботи планують завершити до 31 грудня поточного року.
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Відкриті торги для пошуку підрядника оголосив департамент житлово-комунального господарства Луцької міської ради. Тендерні пропозиції прийматимуть до 19 травня. Аукціон, своєю чергою, має розпочатися 24 червня, - передає ІА Волинські новини.
Очікувана вартість робіт становить 4,455 мільйона гривень.
Поточний ремонт тротуару на вулиці Глушець включатиме підготовчі роботи, демонтаж, вирізання кущів, встановлення бортових каменів, викладання бруківки, облаштування пандусів, встановлення пішохідного огородження, нанесення горизонтальної розмітки, забезпечення зовнішнього освітлення.
Серед вимог до учасників торгів – наявність обладнання, працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід, а також документально підтвердженого досвід виконання аналогічних договорів.
Усі роботи планують завершити до 31 грудня поточного року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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