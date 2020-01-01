26 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні відзначають день народження бізнесмен та громадський діяч Сергій Стрихарчук (на фото), волинський археолог, краєзнавець Григорій Охріменко та волинська художниця Тетяна Мялковська.
Імениники цього дня - Артем, Георгій, Дмитро та Марфа.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Це страшна подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.
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Імениники цього дня - Артем, Георгій, Дмитро та Марфа.
Вітаємо їх усіх та бажаємо міцного здоров’я, довголіття та радості від життя.
26 квітня 1986 року сталася аварія на Чорнобильській АЕС. Це страшна подія, яку згодом назвали трагедією ХХ століття, стала найбільшою техногенною катастрофою. Тоді під час вибуху на четвертому енергоблоці ЧАЕС стався великий викид радіоактивних речовин в навколишнє середовище. Сила вибуху прирівнювалася до 500-та бомбам — таким, які колись були скинуті на Хіросіму.
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