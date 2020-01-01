27 квітня на Волині: гортаючи календар

Сьогодні святкує день народження колишній начальник управління державної фітосанітарної безпеки(на фото).Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Олександр, Антон, Іван та Валентин.Вітаємо їх з іменинами. Зичимо здоров’я, любові й достатку.27 квітня 1886 року у Луцьку в сім’ї статського радника Івана Десницького народилася дочка Катерина. У 1906 році вона вийшла заміж за короля Сіаму (Таїланду) Чакрабона, ставши принцесою сіамською.У цей день 1906-го у місті Камені-Каширському на Волині народився вчений-шевченкознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка в Харкові (1933-1935), член-кореспондент Всеукраїнської Академії Наук (з 1934), лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Євген Шабліовський.У 1935 році був заарештований органами НКВС, без суду ув'язнений і пройшов п'ятирічний шлях тортур у Соловецькому концентраційному таборі, згодом вісім років у Мончегорському та інших таборах.У 1954 році був звільнений від заслання і активно продовжував займатися науково-дослідницькою діяльністюУ його науковому доробку понад 700 праць, а написані ним книги видані у багатьох країнах світу. Помер 1983 року.