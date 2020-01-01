вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

27 квітня на Волині: гортаючи календар

27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні святкує день народження колишній начальник управління державної фітосанітарної безпеки Василь Максимюк (на фото).

Сьогодні відзначають день ангела усі, хто носить імена Олександр, Антон, Іван та Валентин.

Вітаємо їх з іменинами. Зичимо здоров’я, любові й достатку.

27 квітня 1886 року у Луцьку в сім’ї статського радника Івана Десницького народилася дочка Катерина. У 1906 році вона вийшла заміж за короля Сіаму (Таїланду) Чакрабона, ставши принцесою сіамською.

У цей день 1906-го у місті Камені-Каширському на Волині народився вчений-шевченкознавець, директор Інституту літератури імені Тараса Шевченка в Харкові (1933-1935), член-кореспондент Всеукраїнської Академії Наук (з 1934), лауреат Державної премії імені Тараса Шевченка Євген Шабліовський.

У 1935 році був заарештований органами НКВС, без суду ув'язнений і пройшов п'ятирічний шлях тортур у Соловецькому концентраційному таборі, згодом вісім років у Мончегорському та інших таборах.

У 1954 році був звільнений від заслання і активно продовжував займатися науково-дослідницькою діяльністю

У його науковому доробку понад 700 праць, а написані ним книги видані у багатьох країнах світу. Помер 1983 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: календар, свято, історія, волиньpost
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Коли лучани зможуть посвятити паску в соборі. ВІДЕО
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО
26 квітень, 23:23
Палиця пропонує зробити ринок зі стадіону у Луцьку
26 квітень, 22:35
Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
26 квітень, 22:16
Розповіли про давні звичаї волинян у Поминальну неділю
26 квітень, 21:42
Схожі новини
26 квітня на Волині: гортаючи календар 26 квітня на Волині: гортаючи календар
26 квітень, 00:00
24 квітня на Волині: гортаючи календар 24 квітня на Волині: гортаючи календар
24 квітень, 00:00
21 квітня на Волині: гортаючи календар 21 квітня на Волині: гортаючи календар
21 квітень, 00:00
20 квітня на Волині: гортаючи календар 20 квітня на Волині: гортаючи календар
20 квітень, 00:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
27 квітня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Як пожежі сухостою знищили волинські поля. ВІДЕО
26 квітень, 23:23
 0
Палиця пропонує зробити ринок зі стадіону у Луцьку
26 квітень, 22:35
 0
Луцькі патрульні затримали чоловіків з наркотиками. ФОТО
26 квітень, 22:16
 0
Розповіли про давні звичаї волинян у Поминальну неділю
26 квітень, 21:42
 0
Медіа
відео
1/8