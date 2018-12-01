Українцям почали видавати робочі візи в Польщу





Про це, посилаючись на свої джерела, наближені до посольства Польщі в Україні, повідомило інформагентство РАР, - інформує



"Вдалося опрацювати механізм, який дозволяє працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати працю в Польщі. У цій справі дійшли згоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села", - повідомило агентству джерело.



Як зазначається, це є відповіддю на "багаторазові заклики польських працедавців та працівників з України". Підкреслюється, що обидві сторони просили про можливість працевлаштування громадян України на сезонних роботах.



Перші робочі візи видали українцям 29 квітня. З 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз за посередництвом електронної системи e-консульство.



Як відомо, польські консульські установи в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19 з 16 березня тимчасово припинили роботу.



З середини березня з Польщі в Україну повернулися приблизно 180 тис. громадян України. За окремими оцінками, у Польщі зараз може перебувати до одного мільйона громадян України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З середи, 29 квітня, громадяни України почали отримувати поштою польські робочі візи.Про це, посилаючись на свої джерела, наближені до посольства Польщі в Україні, повідомило інформагентство РАР, - інформує Укрінформ. "Вдалося опрацювати механізм, який дозволяє працівникам з України абсолютно безпечним способом отримати працю в Польщі. У цій справі дійшли згоди консульські служби Польщі в Україні, а також кілька міністерств: закордонних справ, внутрішніх справ і адміністрації, сільського господарства і розвитку села", - повідомило агентству джерело.Як зазначається, це є відповіддю на "багаторазові заклики польських працедавців та працівників з України". Підкреслюється, що обидві сторони просили про можливість працевлаштування громадян України на сезонних роботах.Перші робочі візи видали українцям 29 квітня. З 30 квітня можна буде подавати документи на отримання польських робочих віз за посередництвом електронної системи e-консульство.Як відомо, польські консульські установи в Україні у зв'язку з епідемією COVID-19 з 16 березня тимчасово припинили роботу.З середини березня з Польщі в Україну повернулися приблизно 180 тис. громадян України. За окремими оцінками, у Польщі зараз може перебувати до одного мільйона громадян України.

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