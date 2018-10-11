вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО

У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО
На Волині працівники музею знайшли плиту, датовану 1935 роком.

Плиту знайшли на одній з міських вулиць Володимира-Волинського, неподалік центру, - пише БУГ.

Як повідомив директор музею Володимир Стемковський, історична плита лежала на узбіччі і, практично, вросла у землю.
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО

На давній кам’яній плиті зображені написи з датою “Z P + 1935”.

Працівники музею припускають, що це може бути межова відмітка.
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО

“Вірогідно і дві латинські літери можна тлумачити (саме тлумачити бо це наша гіпотеза) як З.П. тобто земля панствова (державна). Посередині відмітка у вигляді рівнораменного хреста та цифри 1935. Тобто рік, коли відбулося розмежування земель державних та приватних у даному міському кварталі вулиць. Але це лише припущення. Даний предмет потребує детального дослідження”, – зазначив Володимир Стемковський.
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО

Зазначають, що працівники власними силами та транспортом доставили знахідку до музею.

Додають, що повідомив про місцезнаходження історичної пам’ятки місцевий житель Володимир Музиченко.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Нововолинськ, музей
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
«Карантин буде продовжено», – головний санітарний лікар України Ляшко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
1 травня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Прем'єр-міністр Росії захворів на коронавірус
30 квітень, 23:35
У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО
30 квітень, 22:59
Ще три населених пункти на Волині мають 4G
30 квітень, 22:33
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 21:58
Схожі новини
У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО У музеї Нововолинська облаштували виставку про АТО. ФОТО
11 жовтень, 2018, 18:03
У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО У Нововолинську спіймали банду наркоторговців. ФОТО
30 квітень, 21:58
Судили волинянина, який порушив правила карантину та хуліганив у банку Судили волинянина, який порушив правила карантину та хуліганив у банку
30 квітень, 14:25
У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг У Нововолинську продезінфікували понад 20 кілометрів доріг
29 квітень, 23:23
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Без диму і попелу: у Луцьку в продажі з'явились нікотинові паучі VELO*
30 квітень, 16:14
 1
В українських СІЗО з`являться покращені платні камери
Сьогодні, 06:12
 0
«До туалету боляче було ходити», - ексгравець «Волині» про тренування Кварцяного
Сьогодні, 05:23
 0
Коли в Україні відбудеться ЗНО
Сьогодні, 04:18
 0
В Таджикістані заборонили називати дітей російськими іменами
Сьогодні, 03:09
 0
Медіа
відео
1/8