У місті на Волині знайшли плиту майже столітньої давності. ФОТО





Плиту знайшли на одній з міських вулиць Володимира-Волинського, неподалік центру, - пише



Як повідомив директор музею Володимир Стемковський, історична плита лежала на узбіччі і, практично, вросла у землю.



На давній кам’яній плиті зображені написи з датою “Z P + 1935”.



Працівники музею припускають, що це може бути межова відмітка.



“Вірогідно і дві латинські літери можна тлумачити (саме тлумачити бо це наша гіпотеза) як З.П. тобто земля панствова (державна). Посередині відмітка у вигляді рівнораменного хреста та цифри 1935. Тобто рік, коли відбулося розмежування земель державних та приватних у даному міському кварталі вулиць. Але це лише припущення. Даний предмет потребує детального дослідження”, – зазначив Володимир Стемковський.



Зазначають, що працівники власними силами та транспортом доставили знахідку до музею.



Додають, що повідомив про місцезнаходження історичної пам’ятки місцевий житель Володимир Музиченко.

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