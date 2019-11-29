В українських СІЗО з`являться покращені платні камери
Сьогодні, 06:12
В слідчих ізоляторах України незабаром з’являться платні камери з покращеними умовами.
Про це повідомила заступник Міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю «Слідство.Інфо», - йдеться на сайті Міністерства юстиції.
Платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. Вони розраховані на шість місць.
«Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць», - зазначила вона.
За словами Олени Висоцької, договір щодо поселення у покращену камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.
«Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває - значить, у цей день має бути оплата», - наголосила заступник Міністра.
Вона підкреслила, що такі нововведення мають виключити корупційну складову в установах.
«Замість того, щоб комусь окремо платити незаконно, гроші отримує держава і потім за ці гроші створює кращі умови. Ми хочемо, щоб ці гроші надходили до спецфонду установи, який ми контролюємо», - пояснила Олена Висоцька.
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Про це повідомила заступник Міністра юстиції Олена Висоцька в інтерв’ю «Слідство.Інфо», - йдеться на сайті Міністерства юстиції.
Платні камери у слідчих ізоляторах з’являться спочатку в Київському СІЗО. Вони розраховані на шість місць.
«Ми зараз облаштовуємо ці камери в ручному режимі і знаємо, скільки їх буде в кожній установі. Починаємо з Київського СІЗО. У ньому шість місць», - зазначила вона.
За словами Олени Висоцької, договір щодо поселення у покращену камеру укладатиметься між ув’язненим і адміністрацією у письмовому вигляді. Також Міністерство юстиції встановить систему відеонагляду для моніторингу заповнення таких камер.
«Також у нас є інформація щодо наповнення спецрахунків. І таким чином ми можемо раз на тиждень чи на місяць співставляти інформацію, яка подається адміністрацією, із фактичним перебуванням когось у камерах. Нас не цікавить, хто саме перебуває. Перебуває - значить, у цей день має бути оплата», - наголосила заступник Міністра.
Вона підкреслила, що такі нововведення мають виключити корупційну складову в установах.
«Замість того, щоб комусь окремо платити незаконно, гроші отримує держава і потім за ці гроші створює кращі умови. Ми хочемо, щоб ці гроші надходили до спецфонду установи, який ми контролюємо», - пояснила Олена Висоцька.
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