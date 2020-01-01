Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО
Сьогодні, 01:24
З 1 травня у Луцьку запрацювали сільськогосподарські ярмарки.
Міська рада визначила для цього сім локацій, на яких фермерам можна торгувати з 08:00 до 16:00 щодня (крім неділі), однак вже в обідню пору купити на них щось проблематично. Про це пише Перший.
На ярмарку біля РАЦСу, який існував і до карантину, о 14-тій годині всього два автомобіля. З одного торгують хлібом, з іншого – городиною: редискою, огірками та гарбузами. За ними вишиковалась невелика черга – дистанції дотримуються не всі покупці. Як і не всі з них одягають маски. Хоча це – умова існування ярмарків.
Нагадаємо, звичайні ринки у Луцьку під час карантину вирішили не відкривати, що викликало протести підприємців.
Продавець Володимир Позняк, який торгує хмельницьким хлібом, каже, що о 8 ранку тут було до десяти автомобілів. Продавали не лише городину, а й молочні продукти та мед. Однак покупців було стільки, що фермери розпродали усе ще до 11-ої години і роз’їхались.
Працівників муніципальної варти, які повинні стежити за порядком на ярмарках, журналістам застати не вдалось.
«Вони буквально за пів години-годину до вас пішли. А так з самого ранку були – документи у всіх перевірили, пояснили, як працювати», - каже Володимир.
У міській раді дозволили торгувати практично в усіх мікрорайонах Луцька, однак 1 травня торгівля розпочалась не на всіх локаціях.
Зокрема, на вулиці Глушець біля гімназії №4 поки не було жодного продавця. Також не вдалось нікого застати на вулиці Єршова біля ТЦ «Глобус».
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Міська рада визначила для цього сім локацій, на яких фермерам можна торгувати з 08:00 до 16:00 щодня (крім неділі), однак вже в обідню пору купити на них щось проблематично. Про це пише Перший.
На ярмарку біля РАЦСу, який існував і до карантину, о 14-тій годині всього два автомобіля. З одного торгують хлібом, з іншого – городиною: редискою, огірками та гарбузами. За ними вишиковалась невелика черга – дистанції дотримуються не всі покупці. Як і не всі з них одягають маски. Хоча це – умова існування ярмарків.
Нагадаємо, звичайні ринки у Луцьку під час карантину вирішили не відкривати, що викликало протести підприємців.
Продавець Володимир Позняк, який торгує хмельницьким хлібом, каже, що о 8 ранку тут було до десяти автомобілів. Продавали не лише городину, а й молочні продукти та мед. Однак покупців було стільки, що фермери розпродали усе ще до 11-ої години і роз’їхались.
Працівників муніципальної варти, які повинні стежити за порядком на ярмарках, журналістам застати не вдалось.
«Вони буквально за пів години-годину до вас пішли. А так з самого ранку були – документи у всіх перевірили, пояснили, як працювати», - каже Володимир.
У міській раді дозволили торгувати практично в усіх мікрорайонах Луцька, однак 1 травня торгівля розпочалась не на всіх локаціях.
Зокрема, на вулиці Глушець біля гімназії №4 поки не було жодного продавця. Також не вдалось нікого застати на вулиці Єршова біля ТЦ «Глобус».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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