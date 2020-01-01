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Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО

Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО
З 1 травня у Луцьку запрацювали сільськогосподарські ярмарки.

Міська рада визначила для цього сім локацій, на яких фермерам можна торгувати з 08:00 до 16:00 щодня (крім неділі), однак вже в обідню пору купити на них щось проблематично. Про це пише Перший.

На ярмарку біля РАЦСу, який існував і до карантину, о 14-тій годині всього два автомобіля. З одного торгують хлібом, з іншого – городиною: редискою, огірками та гарбузами. За ними вишиковалась невелика черга – дистанції дотримуються не всі покупці. Як і не всі з них одягають маски. Хоча це – умова існування ярмарків.

Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО
В обідню пору біля РАЦСу – всього 2 продавці
В обідню пору біля РАЦСу – всього 2 продавці
Дистанції в черзі дотримуються не всі
Дистанції в черзі дотримуються не всі
Зате можна купити фермерську городину
Зате можна купити фермерську городину


Нагадаємо, звичайні ринки у Луцьку під час карантину вирішили не відкривати, що викликало протести підприємців.

Продавець Володимир Позняк, який торгує хмельницьким хлібом, каже, що о 8 ранку тут було до десяти автомобілів. Продавали не лише городину, а й молочні продукти та мед. Однак покупців було стільки, що фермери розпродали усе ще до 11-ої години і роз’їхались.

Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО

Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО

Працівників муніципальної варти, які повинні стежити за порядком на ярмарках, журналістам застати не вдалось.

«Вони буквально за пів години-годину до вас пішли. А так з самого ранку були – документи у всіх перевірили, пояснили, як працювати», - каже Володимир.

У міській раді дозволили торгувати практично в усіх мікрорайонах Луцька, однак 1 травня торгівля розпочалась не на всіх локаціях.

Зокрема, на вулиці Глушець біля гімназії №4 поки не було жодного продавця. Також не вдалось нікого застати на вулиці Єршова біля ТЦ «Глобус».

Торгувати на вулиці Глушець поки ніхто не захотів
Торгувати на вулиці Глушець поки ніхто не захотів
Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО

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Теги: ярмарок, ринок, торгівля, фермер, овочі, карантин, коронавірус
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