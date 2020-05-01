Повідомили, чи може холодильник «вбити» COVID-19 на продуктах
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Негативні температури не можуть нейтралізувати коронавірус.
Про це розповів педіатр Євген Комаровський, повідомляють Факти.
"Тобто він може в заморожених продуктах зберігати свою активність. Якщо ви візьмете в руки морожене м’ясо, яке навіть довго лежало в морозильній камері, а потім руки не помиєте – ви можете заразитися", – сказав він.
За словами лікаря, багато людей думають, що, якщо заражений продукт не помити, а помістити в морозильну камеру, то вірус замерзне і зникне.
"Ні, вірус може і замерзне, але він відтане зберігатиме свою активність", – додав він.
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Про це розповів педіатр Євген Комаровський, повідомляють Факти.
"Тобто він може в заморожених продуктах зберігати свою активність. Якщо ви візьмете в руки морожене м’ясо, яке навіть довго лежало в морозильній камері, а потім руки не помиєте – ви можете заразитися", – сказав він.
За словами лікаря, багато людей думають, що, якщо заражений продукт не помити, а помістити в морозильну камеру, то вірус замерзне і зникне.
"Ні, вірус може і замерзне, але він відтане зберігатиме свою активність", – додав він.
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