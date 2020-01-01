Дощі, град і мокрий сніг: яка погода чекає українців у найближчі дні

5 травня по всій території України прогнозують дощі та грози, у деяких районах град і шквал. Повітря вдень прогріється до 22 градусів тепла.Про це УНН повідомляє із посиланням на дані Укргідрометцентру."У найближчі три доби в Україні - короткочасні дощі, грози, завтра на Лівобережжі подекуди град та шквали 15-20 м/с, 6-7 травня у Карпатах мокрий сніг", - йдеться у повідомленні.Зазначається, що температура вночі буде 5-13°, а вдень 12-19°, на півдні та сході країни до 22°. У західних областях вночі буде 3-10° тепла, вдень 9-15°; в Карпатах найближчої доби 2-7° тепла, надалі вночі заморозки 0-3°, вдень 1-5° тепла.