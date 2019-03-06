Посадовці Волинської ОДА посприяли у заволодінні 300 тисячами бюджетних грошей, – прокуратура

Посадовців Волинської облдержадміністрації обвинувачують у пособництві в заволодінні понад 300 тисячами гривень бюджетних коштів. Йдеться про порушення, які розпочалися ще у 2018 році.Про це повідомляє пресслужба прокуратури Волині.Інформують, що прокуратура затвердила і скерувала до суду обвинувальний акт у кримінальному провадженні про вчинення двома посадовцями Волинської обласної державної адміністрації службового підроблення та пособництва у заволодінні приватним підприємством чужим майном у великих розмірах (ч. 1 ст. 366, ч. 5 ст. 27 ч. 4 ст. 191 КК України).Слідство встановило, що на цих працівників департаменту регіонального розвитку та житлово-комунального господарства ВОДА були покладені повноваження щодо перевірки достовірності обсягів та якості виконаних робіт, а також здійснення технічного нагляду за роботами із капітального ремонту автомобільної дороги місцевого значення "Задиби – Клюськ" у Турійському районі.Роботи, згідно із укладеним у 2018 році договором, здійснювало одне із волинських приватних підприємств.Посадовці ж ОДА, достовірно знаючи, що представники підприємства включили в акти виконаних робіт відомості про роботи, які насправді не виконувалися, підписали усі необхідні документи, уможлививши заволодіння підприємством бюджетними коштами на суму понад 319 тис. грн.Обох працівників облдержадміністрації обвинувачують у вчиненні цих злочинів і їх очікує лава підсудних.Прокурор у провадженні також подав позов до суду задля стягнення із них усієї суми завданих державі збитків.