Злодії вкрали із будинку волинянки гроші
Сьогодні, 17:38
У селі Федорівка Володимир-Волинського району злодії вночі проникли до помешкання та викрали гроші.
Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Так, 4-го травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку.
Заявниця розповіла, що із сумки, де лежав її гаманець, зникли кошти в сумі 50 гривень, пенсійна та банківські карти. Окрім цього, зникли і 6000 гривень зі скриньки. Повну суму завданих збитків ще встановлюють.
Відомо, що до оселі заявниці невідомі проникнули через вікно у літній кухні.
Триває перевірка.
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Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.
Так, 4-го травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку.
Заявниця розповіла, що із сумки, де лежав її гаманець, зникли кошти в сумі 50 гривень, пенсійна та банківські карти. Окрім цього, зникли і 6000 гривень зі скриньки. Повну суму завданих збитків ще встановлюють.
Відомо, що до оселі заявниці невідомі проникнули через вікно у літній кухні.
Триває перевірка.
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