Злодії вкрали із будинку волинянки гроші





Про це



Так, 4-го травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку.

Заявниця розповіла, що із сумки, де лежав її гаманець, зникли кошти в сумі 50 гривень, пенсійна та банківські карти. Окрім цього, зникли і 6000 гривень зі скриньки. Повну суму завданих збитків ще встановлюють.



Відомо, що до оселі заявниці невідомі проникнули через вікно у літній кухні.



Триває перевірка.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селі Федорівка Володимир-Волинського району злодії вночі проникли до помешкання та викрали гроші.Про це БУГу повідомили у міському відділі поліції.Так, 4-го травня до поліції надійшло повідомлення про крадіжку.Заявниця розповіла, що із сумки, де лежав її гаманець, зникли кошти в сумі 50 гривень, пенсійна та банківські карти. Окрім цього, зникли і 6000 гривень зі скриньки. Повну суму завданих збитків ще встановлюють.Відомо, що до оселі заявниці невідомі проникнули через вікно у літній кухні.Триває перевірка.

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