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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Хворі приховували причину виклику: як волинські медики інфікувались коронавірусом

Хворі приховували причину виклику: як волинські медики інфікувались коронавірусом
Більшість медиків «швидкої допомоги» Волинської області інфікувалися коронавірусом внаслідок контактів під час викликів.

Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф Володимир Шмаль.

За словами медика, всього в області на коронавірус захворіло 10 працівників Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.

«Більшість наших медиків інфікувалися під час виїздів на виклики. А все тому, що окремі хворі приховували причину виклику. Медики приїжджали на місце, не підозрюючи, що їдуть до хворого, який має потенційні симптоми коронавірусу», - наголосив Володимир Шмаль.

За словами директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, станом на сьогодні усі працівники закладу забезпечені необхідними захисними засобами. До слова, вони придбані за рахунок благодійних внесків та кошти області.


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Теги: коронавірус, медики, швидка
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