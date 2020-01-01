Хворі приховували причину виклику: як волинські медики інфікувались коронавірусом





Про це у коментарі власкору Володимир Шмаль.



За словами медика, всього в області на коронавірус захворіло 10 працівників Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.



«Більшість наших медиків інфікувалися під час виїздів на виклики. А все тому, що окремі хворі приховували причину виклику. Медики приїжджали на місце, не підозрюючи, що їдуть до хворого, який має потенційні симптоми коронавірусу», - наголосив Володимир Шмаль.



За словами директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, станом на сьогодні усі працівники закладу забезпечені необхідними захисними засобами. До слова, вони придбані за рахунок благодійних внесків та кошти області.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Більшість медиків «швидкої допомоги» Волинської області інфікувалися коронавірусом внаслідок контактів під час викликів.Про це у коментарі власкору "ВолиньUA" розповів директор Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастрофЗа словами медика, всього в області на коронавірус захворіло 10 працівників Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф.«Більшість наших медиків інфікувалися під час виїздів на виклики. А все тому, що окремі хворі приховували причину виклику. Медики приїжджали на місце, не підозрюючи, що їдуть до хворого, який має потенційні симптоми коронавірусу», - наголосив Володимир Шмаль.За словами директора Волинського обласного центру екстреної допомоги та медицини катастроф, станом на сьогодні усі працівники закладу забезпечені необхідними захисними засобами. До слова, вони придбані за рахунок благодійних внесків та кошти області.

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