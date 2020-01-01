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Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО

Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
Медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» знову записали «антикоронавірусне» відео. Цього разу головний меседж – «Stay at home», заклик залишатися вдома.

Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.

Нагадаємо, у квітні медики цього ж закладу станцювали жартівливий «антикоронавірусний танець» та записали його на відео, яке просто таки зірвало мережу.

У новому ж ролику під трек Лесі Нікітюк та гурту PZF «Stay at home» луцькі медики закликають бути вдома, аби вберегтися від вірусу.

Тут медики, танцюючи, дезінфікують приміщення, миють руки, оглядають пацієнтів тощо.


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Теги: антикоронавірус, медики, Луцьк, Леся Нікітюк, хіт, вибір редактора
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