Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО





Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.



Нагадаємо, у квітні медики цього ж закладу станцювали жартівливий «антикоронавірусний танець» та записали його на відео, яке просто таки зірвало мережу.



У новому ж ролику під трек Лесі Нікітюк та гурту PZF «Stay at home» луцькі медики закликають бути вдома, аби вберегтися від вірусу.



Тут медики, танцюючи, дезінфікують приміщення, миють руки, оглядають пацієнтів тощо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Медики комунального підприємства «Луцький центр первинної медичної допомоги» знову записали «антикоронавірусне» відео. Цього разу головний меседж – «Stay at home», заклик залишатися вдома.Ролик опублікували на сторінці медзакладу у фейсбуці.Нагадаємо, у квітні медики цього ж закладу, яке просто таки зірвало мережу.У новому ж ролику під тректа гурту PZF «Stay at home» луцькі медики закликають бути вдома, аби вберегтися від вірусу.Тут медики, танцюючи, дезінфікують приміщення, миють руки, оглядають пацієнтів тощо.

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