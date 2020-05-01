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Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде, – МЗС

Протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде, – МЗС
Міністерство закордонних справ України прогнозує, що повноцінне міжнародне авіасполучення протягом цього літа не відновиться.

Про це повідомив очільник МЗС Дмитро Кулеба в "Сніданку з 1+1", пише "УП".

"Я думаю, що ми дуже обережно влітку спробуємо розпочати повернення внутрішнього авіасполучення. З міжнародним буде складніше: рішеня залежить не лише від нас. В декількох країнах Європи, які є туристичними напрямками, зараз самі ламають голову над тим, як це все врегулювати… Але скажу одразу: протягом літа повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення не буде", - сказав Дмитро Кулеба.

Поки що українське небо приймає лише чартерні рейси, які продовжують повертати українських громадян додому.

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Теги: авіаперельоти, МЗС, карантин, Україна
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