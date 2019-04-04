вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії

В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про початок виплати проіндексованих пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.

Про це вона сказала на брифінгу в середу, 6 травня, - повідомляє Укрінформ.

«Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.

За її словами, вже реалізована ініціатива президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю. Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.

Як повідомлялося, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: пенсії, виплати
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
Як підприємцю з Волині отримати гроші з держбюджету на зарплату працівникам. ВІДЕО
Сьогодні, 16:07
Схожі новини
Українцям з 4 травня виплатять проіндексовані пенсії: хто і скільки отримає Українцям з 4 травня виплатять проіндексовані пенсії: хто і скільки отримає
04 травень, 10:10
У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину У Волинській ОДА пояснили, що буде із соціальними виплатами під час карантину
03 квітень, 13:53
Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій Повідомили, коли можуть розпочати індексацію пенсій
07 березень, 16:10
На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій На Волині за місяць пенсіонери отримають «на руки» понад 100 000 000 гривень субсидій
04 квітень, 2019, 09:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
 0
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
 0
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
 0
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15
 0
Про благодійність, депутатський мандат і мерські амбіції: розмова із Максимом Клим’юком. ІНТЕРВ’Ю
Сьогодні, 16:09
 0
Медіа
відео
1/8