В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
Міністр соціальної політики Марина Лазебна заявила про початок виплати проіндексованих пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.
Про це вона сказала на брифінгу в середу, 6 травня, - повідомляє Укрінформ.
«Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.
За її словами, вже реалізована ініціатива президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю. Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.
Як повідомлялося, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це вона сказала на брифінгу в середу, 6 травня, - повідомляє Укрінформ.
«Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.
За її словами, вже реалізована ініціатива президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю. Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.
Як повідомлялося, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
Двом волинянам в інтернеті продали неіснуючі товари
Сьогодні, 16:53
В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії
Сьогодні, 16:46
Драгер показав алкоголь, а лікар спиртного у крові не виявив: на Волині судили водія
Сьогодні, 16:15