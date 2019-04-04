В Україні почали виплачувати проіндексовані пенсії

Марина Лазебна заявила про початок виплати проіндексованих пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.



Про це вона сказала на брифінгу в середу, 6 травня, - повідомляє



«Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.



За її словами, вже реалізована ініціатива президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю. Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.



Як повідомлялося, в Україні

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Міністр соціальної політикизаявила про початок виплати проіндексованих пенсій 8,4 мільйона пенсіонерів.Про це вона сказала на брифінгу в середу, 6 травня, - повідомляє Укрінформ «Хочу зазначити, що з 4 травня розпочата виплата проіндексованих пенсій для 8,4 млн українських пенсіонерів», - сказала Лазебна.За її словами, вже реалізована ініціатива президента України щодо виплати 1000 гривень тим, чим пенсія менша 5000 грн, особам з інвалідністю. Окрім того, Лазебна нагадала про доплати до пенсій людям, старшим 80-річного віку.Як повідомлялося, в Україні з 1 травня 2020 року в Україні проводять індексацію пенсій на 11%.

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