вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Показали, як працює під час карантину ринок у Ківерцях. ВІДЕО

Показали, як працює під час карантину ринок у Ківерцях. ВІДЕО
На Волині з 1 травня запрацювали три продовольчих ринки. Усього в області їх 32.

Про це розповів Суспільному начальник відділу Держпродспоживслужби Назар Орел.

Відновили роботу ринки у Ківерцях, Любомлі та Володимирі-Волинському.

У місті Ківерці до відкриття продовольчого базару готувалися два дні.

"Ми мали зробити захисні екрани між продавцем і покупцем. Ми мусимо робити кожні три години вологе прибирання щитків, прилавків, території ринку. Одна людина це все робить. Мене контролює Держпродспоживслужба, яка проводить відеозйомку. Контролює мене і наш ветлікар-лаборант. Ми заповнюємо чек-листи кожних дві години", - каже завідувачка Ківерцівського ринку Мар’яна Ривко.

Ринок розташований на території майже 7 тисяч квадратних метрів. Мар’яна Ривко каже, що щодня тут працюють 22 продавці, між кожним відстань 3 метри. Покупців одночасно може бути 35. В кожного при вході вимірюють температуру тіла. До завершення карантину ринок у Ківерцях працюватиме з 8 до 13 години щодня.

Світлана Мазур, яка понад 20 років торгує на ринку свіжиною розповідає: тричі на день дезинфікує прилавки, час та дату дезінфекції записує у журнал. Перед вагою встановили захисний екран, гроші отримує через віконце.

"Такого ми ще не зустрічали, щоб було так скупо і так страшно, як зараз отут. Хочемо, щоб оце все минулося, стало усе на свої місця і до нас потягнулися люди знов. Покупці приходять, але менше, набагато менше", - каже підприємиця.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: ринок, Ківерці, карантин, робота
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
﻿
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У Луцьку легковик протаранив поліцейське авто
Сьогодні, 17:53
Ринки у Луцьку перебуватимуть під посиленим контролем
Сьогодні, 17:42
Показали, як працює під час карантину ринок у Ківерцях. ВІДЕО
Сьогодні, 17:37
У районі на Волині перевіряли сім’ї, у яких батьки дітей раніше пиячили
Сьогодні, 17:10
У Луцьку впіймали молодика з наркотиками
Сьогодні, 16:58
Схожі новини
У місті на Волині відновили роботу ринку У місті на Волині відновили роботу ринку
02 травень, 17:23
У Луцьку запрацюють ринки. ПЕРЕЛІК У Луцьку запрацюють ринки. ПЕРЕЛІК
Сьогодні, 11:33
Повідомили, на яких умовах заробітчан відпустять до Європи Повідомили, на яких умовах заробітчан відпустять до Європи
Сьогодні, 04:38
Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО Показали, як пройшов перший день роботи продуктових ярмарків у Луцьку. ФОТО
02 травень, 01:24
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В одному з районів на Волині зафіксували новий випадок COVID-19
Сьогодні, 18:22
 0
Суперумови на квартиру у Луцьку: розстрочка, перший внесок 10%*
Сьогодні, 18:00
 0
У Луцьку на Рівненській – аварія: зіткнулися дві автівки. ФОТО
Сьогодні, 17:58
 0
У Луцьку легковик протаранив поліцейське авто
Сьогодні, 17:53
 0
Ринки у Луцьку перебуватимуть під посиленим контролем
Сьогодні, 17:42
 0
Медіа
відео
1/8