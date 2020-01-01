Показали, як працює під час карантину ринок у Ківерцях. ВІДЕО





Про це розповів Назар Орел.



Відновили роботу ринки у Ківерцях, Любомлі та Володимирі-Волинському.



У місті Ківерці до відкриття продовольчого базару готувалися два дні.



"Ми мали зробити захисні екрани між продавцем і покупцем. Ми мусимо робити кожні три години вологе прибирання щитків, прилавків, території ринку. Одна людина це все робить. Мене контролює Держпродспоживслужба, яка проводить відеозйомку. Контролює мене і наш ветлікар-лаборант. Ми заповнюємо чек-листи кожних дві години", - каже завідувачка Ківерцівського ринку Мар’яна Ривко.



Ринок розташований на території майже 7 тисяч квадратних метрів. Мар’яна Ривко каже, що щодня тут працюють 22 продавці, між кожним відстань 3 метри. Покупців одночасно може бути 35. В кожного при вході вимірюють температуру тіла. До завершення карантину ринок у Ківерцях працюватиме з 8 до 13 години щодня.



Світлана Мазур, яка понад 20 років торгує на ринку свіжиною розповідає: тричі на день дезинфікує прилавки, час та дату дезінфекції записує у журнал. Перед вагою встановили захисний екран, гроші отримує через віконце.



"Такого ми ще не зустрічали, щоб було так скупо і так страшно, як зараз отут. Хочемо, щоб оце все минулося, стало усе на свої місця і до нас потягнулися люди знов. Покупці приходять, але менше, набагато менше", - каже підприємиця.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині з 1 травня запрацювали три продовольчих ринки. Усього в області їх 32.Про це розповів Суспільному начальник відділу ДержпродспоживслужбиВідновили роботу ринки у Ківерцях, Любомлі та Володимирі-Волинському.У місті Ківерці до відкриття продовольчого базару готувалися два дні."Ми мали зробити захисні екрани між продавцем і покупцем. Ми мусимо робити кожні три години вологе прибирання щитків, прилавків, території ринку. Одна людина це все робить. Мене контролює Держпродспоживслужба, яка проводить відеозйомку. Контролює мене і наш ветлікар-лаборант. Ми заповнюємо чек-листи кожних дві години", - каже завідувачка Ківерцівського ринкуРинок розташований на території майже 7 тисяч квадратних метрів. Мар’яна Ривко каже, що щодня тут працюють 22 продавці, між кожним відстань 3 метри. Покупців одночасно може бути 35. В кожного при вході вимірюють температуру тіла. До завершення карантину ринок у Ківерцях працюватиме з 8 до 13 години щодня.Світлана Мазур, яка понад 20 років торгує на ринку свіжиною розповідає: тричі на день дезинфікує прилавки, час та дату дезінфекції записує у журнал. Перед вагою встановили захисний екран, гроші отримує через віконце."Такого ми ще не зустрічали, щоб було так скупо і так страшно, як зараз отут. Хочемо, щоб оце все минулося, стало усе на свої місця і до нас потягнулися люди знов. Покупці приходять, але менше, набагато менше", - каже підприємиця.

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