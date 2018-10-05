Судили волинянина, який на вокзалі «обчистив» чоловіка





Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Під час суду встановили, що 7 жовтня минулого року раніше судимий обвинувачений близько 4.00 перебував в залі очікування залізничного вокзалу станції Ковель. Так, крадій, побачивши чоловіка, який спить у кріслі, вкрав у нього два мобільні телефони «Lenovo A6000» та «Apple iPhone 4», а також тисячу гривень, документи та квиток на потяг. Загальна сума викраденого становила майже чотири тисячі гривень.



Окрім того, обвинувачений вчинив ще один злочин, побивши односельчанина металевою вішалкою, чим спричнив йому ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. На щастя, потерпілий залишився живий.



Відзначимо, що обвинувачений, скориставшись своїм правом, відмовився давати покази. Незважаючи на таку поведінку, його винуватість доведена доказами.



Відтак, суд призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На ковельському залізничному вокзалі у чоловіка, який заснув, ймовірно очікуючи на свій потяг, вкрали два мобільні телефони та гроші.Про це йдеться у вироку Ковельського міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Під час суду встановили, що 7 жовтня минулого року раніше судимий обвинувачений близько 4.00 перебував в залі очікування залізничного вокзалу станції Ковель. Так, крадій, побачивши чоловіка, який спить у кріслі, вкрав у нього два мобільні телефони «Lenovo A6000» та «Apple iPhone 4», а також тисячу гривень, документи та квиток на потяг. Загальна сума викраденого становила майже чотири тисячі гривень.Окрім того, обвинувачений вчинив ще один злочин, побивши односельчанина металевою вішалкою, чим спричнив йому ушкодження у вигляді відкритої черепно-мозкової травми. На щастя, потерпілий залишився живий.Відзначимо, що обвинувачений, скориставшись своїм правом, відмовився давати покази. Незважаючи на таку поведінку, його винуватість доведена доказами.Відтак, суд призначив йому покарання у виді шести років та шести місяців позбавлення волі.

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