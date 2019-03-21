вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей

На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей
Суд постановив вилучити у господаря вівчарку породи алабай через порушення правил її тримання.

Про це пише Ковель медіа.

Ковельський міськрайонний суд розглянув матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності 36-річного ковельчанина, який неодноразово порушував правила тримання своєї середньоазіатської вівчарки породи алабай, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людей та їх майну.

Вранці 8 лютого 2020 року під час прогулянки алабай протягом п’ятнадцяти хвилин покусав за руки двох людей, а 14 березня приблизно о 19-й годині у провулку Шевченка пошкодив перехожому куртку в трьох місцях, а через півгодини порвав верхній одяг іншій людині.

При цьому господар собаки, який має інвалідність ІІІ групи, 14 березня о 18-й годині поблизу закладу відпочинку «Лабаз» вчинив хуліганські дії: виражався нецензурною лайкою та чіплявся до перехожих. Потім у присутності свідків відмовлявся давати пояснення працівникам поліції та підписувати протоколи.

Суд неодноразово повідомляв його про розгляд справ, але повістки він ігнорував і в судовому засіданні жодного разу не з’явився.

Ковельчанина заочно оштрафували за порушення правил тримання собаки на 85 гривень з конфіскацією алабая, а за фактом дрібного хуліганства – на 51 гривню. Згідно двох судових постанов, він має сплатити в дохід держави судовий збір – загалом 840,80 гривень.

Державна виконавча служба в порядку виконання конфіскації має вилучити і передати собаку волонтерській організації, яка погодиться її прийняти.

Зображення - ілюстративне

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: Ковель, суд, алабай, собака
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Stay at home: луцькі медики записали новий «антикоронавірусний» хіт. ВІДЕО
ТОП туристичних маршрутів на Волині, куди можна податися після карантину
Кондиціонери, зарядки для телефонів і оригінальний дизайн: які тролейбуси курсуватимуть Луцьком з вересня
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей
Сьогодні, 07:21
Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
Сьогодні, 06:16
Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
На території Луцького аеродрому встановлять систему відеоспостереження
Сьогодні, 03:11
Схожі новини
Судитимуть юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині Судитимуть юнака, який навмисно переїхав собаку на Волині
21 березень, 2019, 16:00
П’яний волинянин нацькував свого пітбуля на перехожого П’яний волинянин нацькував свого пітбуля на перехожого
14 грудень, 2015, 17:17
На Волині чоловік до смерті побив п'яну матір На Волині чоловік до смерті побив п'яну матір
29 квітень, 21:12
Судитимуть злодія-рецидивіста, який скоїв понад 40 крадіжок на Волині Судитимуть злодія-рецидивіста, який скоїв понад 40 крадіжок на Волині
03 квітень, 15:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей
Сьогодні, 07:21
 0
Через коронавірус у місті на Рівненщині закрили церкву
Сьогодні, 06:16
 0
Зірковий тренер з Волині показав, як тренував Потапа і Настю Каменських. ВІДЕО
Сьогодні, 05:42
 0
Обмеження на в’їзд до країн ЄС хочуть продовжити до 15 червня
Сьогодні, 04:19
 0
На території Луцького аеродрому встановлять систему відеоспостереження
Сьогодні, 03:11
 0
Медіа
відео
1/8