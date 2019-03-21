На Волині суд постановив вилучити у господаря пса, який покусав чотирьох людей





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Ковельський міськрайонний суд розглянув матеріали справи про притягнення до адміністративної відповідальності 36-річного ковельчанина, який неодноразово порушував правила тримання своєї середньоазіатської вівчарки породи алабай, що спричинило заподіяння шкоди здоров’ю людей та їх майну.



Вранці 8 лютого 2020 року під час прогулянки алабай протягом п’ятнадцяти хвилин покусав за руки двох людей, а 14 березня приблизно о 19-й годині у провулку Шевченка пошкодив перехожому куртку в трьох місцях, а через півгодини порвав верхній одяг іншій людині.



При цьому господар собаки, який має інвалідність ІІІ групи, 14 березня о 18-й годині поблизу закладу відпочинку «Лабаз» вчинив хуліганські дії: виражався нецензурною лайкою та чіплявся до перехожих. Потім у присутності свідків відмовлявся давати пояснення працівникам поліції та підписувати протоколи.



Суд неодноразово повідомляв його про розгляд справ, але повістки він ігнорував і в судовому засіданні жодного разу не з’явився.



Ковельчанина заочно оштрафували за порушення правил тримання собаки на 85 гривень з конфіскацією алабая, а за фактом дрібного хуліганства – на 51 гривню. Згідно двох судових постанов, він має сплатити в дохід держави судовий збір – загалом 840,80 гривень.



Державна виконавча служба в порядку виконання конфіскації має вилучити і передати собаку волонтерській організації, яка погодиться її прийняти.



Зображення - ілюстративне

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