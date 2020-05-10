Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків
Сьогодні, 05:22
Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.
Про це інформує «Українська правда» із посилання на інтерв'ю Ляшка виданню «РБК-Україна».
«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.), і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року», – сказав головний державний санітарний лікар України.
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Про це інформує «Українська правда» із посилання на інтерв'ю Ляшка виданню «РБК-Україна».
«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.), і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року», – сказав головний державний санітарний лікар України.
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