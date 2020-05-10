Повідомили, за яких умов можуть відновити роботу дитсадків

Віктор Ляшко розповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.



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«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.), і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року», – сказав головний державний санітарний лікар України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Заступник міністра охорони здоров'я і головний державний санітарний лікаррозповів, за яких умов можливе поновлення роботи дитсадків в Україні.Про це інформує «Українська правда» із посилання на інтерв'ю Ляшка виданню «РБК-Україна».«Якщо число випадків буде йти до зниження, поліпшуватися, то, можливо, і не все літо ми будемо ходити в масках, а досить швидко вийдемо. Можливо, і дитячі садочки відкриємо. Якщо будемо бачити, що сезонність не впливає на поширення інфекції, тоді буде складніше. Тоді будемо балансувати на цих 350-500 випадках (нововиявлених хворих на Covid-19 щодня – ред.), і маска стане з нами невіднятним другом до кінця цього року», – сказав головний державний санітарний лікар України.

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