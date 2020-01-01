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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні

У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні
Від коронавірусної інфекції помер пенсіонер з села Воротнів Луцького району. Серце чоловіка зупинилося сьогодні, 11 травня.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили знайомі родини померлого. Згодом інформацію підтвердив староста села Лище Підгайцівської ОТГ Віталій Шкорупський.

Зі слів сільського старости, померлий чоловік 1955 року народження, працював у місцевому колгоспі.

Як повідомили знайомі родини, нещодавно померлий переніс складну операцію на серці. Після того, як у чоловіка піднялася висока температура, його стан різко погіршився. Експрес-тест підтвердив у пенсіонера COVID-19. На жаль, й так слабкому після операції організму з хворобою справитися не вдалося.

Чоловік помер в інфекційній лікарні у Луцьку.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: коронавірус, смерть, Луцьк
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