У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні
Сьогодні, 17:54
Від коронавірусної інфекції помер пенсіонер з села Воротнів Луцького району. Серце чоловіка зупинилося сьогодні, 11 травня.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили знайомі родини померлого. Згодом інформацію підтвердив староста села Лище Підгайцівської ОТГ Віталій Шкорупський.
Зі слів сільського старости, померлий чоловік 1955 року народження, працював у місцевому колгоспі.
Як повідомили знайомі родини, нещодавно померлий переніс складну операцію на серці. Після того, як у чоловіка піднялася висока температура, його стан різко погіршився. Експрес-тест підтвердив у пенсіонера COVID-19. На жаль, й так слабкому після операції організму з хворобою справитися не вдалося.
Чоловік помер в інфекційній лікарні у Луцьку.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це Інформаційному агентству Волинські Новини повідомили знайомі родини померлого. Згодом інформацію підтвердив староста села Лище Підгайцівської ОТГ Віталій Шкорупський.
Зі слів сільського старости, померлий чоловік 1955 року народження, працював у місцевому колгоспі.
Як повідомили знайомі родини, нещодавно померлий переніс складну операцію на серці. Після того, як у чоловіка піднялася висока температура, його стан різко погіршився. Експрес-тест підтвердив у пенсіонера COVID-19. На жаль, й так слабкому після операції організму з хворобою справитися не вдалося.
Чоловік помер в інфекційній лікарні у Луцьку.
Головне фото - ілюстративне.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
Відсьогодні в Україні послаблюють карантин: що дозволено
Сьогодні, 09:37
Коментарі 0
Останні новини
За продаж наркотиків у Луцьку чоловік отримав «умовне»
Сьогодні, 18:27
У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні
Сьогодні, 17:54
У Нідерландах за бортом круїзного судна знайшли мертвою українку
Сьогодні, 17:00