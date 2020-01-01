У Луцьку від коронавірусу помер пацієнт інфекційної лікарні





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини Віталій Шкорупський.



Зі слів сільського старости, померлий чоловік 1955 року народження, працював у місцевому колгоспі.



Як повідомили знайомі родини, нещодавно померлий переніс складну операцію на серці. Після того, як у чоловіка піднялася висока температура, його стан різко погіршився. Експрес-тест підтвердив у пенсіонера COVID-19. На жаль, й так слабкому після операції організму з хворобою справитися не вдалося.



Чоловік помер в інфекційній лікарні у Луцьку.



Головне фото - ілюстративне.

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