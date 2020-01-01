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Волинянин отримав жахливі опіки у пожежі

Волинянин отримав жахливі опіки у пожежі
У Нововолинську під час гасіння пожежі в двокімнатній квартирі цегляного 5-поверхового будинку врятували 55-річного чоловіка.

Пожежа трапилась 10 травня у вечірній час, - пише У ДСНС України у Волинській області.

Чоловіка госпіталізували в КНП «Нововолинську центральну міську лікарню» в травматологічне відділення з діагнозом - термічний опік грудної клітки, живота, верхньої частини спини, верхніх та нижніх кінцівок. Стан потерпілого – важкий.

Пожежу погасили первинними засобами пожежогасіння. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.




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Теги: опіки, чоловік
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