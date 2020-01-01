Волинянин отримав жахливі опіки у пожежі
Сьогодні, 09:37
У Нововолинську під час гасіння пожежі в двокімнатній квартирі цегляного 5-поверхового будинку врятували 55-річного чоловіка.
Пожежа трапилась 10 травня у вечірній час, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували в КНП «Нововолинську центральну міську лікарню» в травматологічне відділення з діагнозом - термічний опік грудної клітки, живота, верхньої частини спини, верхніх та нижніх кінцівок. Стан потерпілого – важкий.
Пожежу погасили первинними засобами пожежогасіння. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.
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Пожежа трапилась 10 травня у вечірній час, - пише У ДСНС України у Волинській області.
Чоловіка госпіталізували в КНП «Нововолинську центральну міську лікарню» в травматологічне відділення з діагнозом - термічний опік грудної клітки, живота, верхньої частини спини, верхніх та нижніх кінцівок. Стан потерпілого – важкий.
Пожежу погасили первинними засобами пожежогасіння. Ймовірна причина пожежі - необережність під час куріння.
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