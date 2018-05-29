За побиття поліцейського лучанину дали 2 роки умовного покарання





Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть



Так, 11 березня о 21 годині працівники поліції отримали на службовий планшет повідомлення про те, що колишній чоловік вчиняє домашнє насильство відносно жінки та дітей.



Прибувши за вказаною адресою, жінка, яка викликала поліцію, написала заяву на дебошира. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не реагував на зауваження поліцейських, тож один із них намагався затримати його, застосувавши кайданки. Проте чоловік виривався та впав на підлогу разом з іншим працівником правоохоронних органів. Поліцейський нагнувся до підозрюваного, намагаючись схопити його за руки та вдягнути кайданки, проте чоловік завдав правоохоронцю три удари ногою в обличчя. Останній отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді саден.



Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати.



Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі, замінивши на умовний термін строком на два роки.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. В обласному центрі Волині чоловік, якого намагалися затримати правоохоронці за домашнє насильство, наніс три удари ногою в обличчя одному з правоохоронців. За це лучанину присудили два роки умовного покарання.Про це йдеться у вироку Луцького міськрайонного суду Волинської області, - пишуть Волинські новини Так, 11 березня о 21 годині працівники поліції отримали на службовий планшет повідомлення про те, що колишній чоловік вчиняє домашнє насильство відносно жінки та дітей.Прибувши за вказаною адресою, жінка, яка викликала поліцію, написала заяву на дебошира. Чоловік, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, не реагував на зауваження поліцейських, тож один із них намагався затримати його, застосувавши кайданки. Проте чоловік виривався та впав на підлогу разом з іншим працівником правоохоронних органів. Поліцейський нагнувся до підозрюваного, намагаючись схопити його за руки та вдягнути кайданки, проте чоловік завдав правоохоронцю три удари ногою в обличчя. Останній отримав легкі тілесні ушкодження у вигляді саден.Обвинувачений повністю визнав свою вину та просив суворо його не карати.Відтак суд призначив йому покарання у виді трьох років обмеження волі, замінивши на умовний термін строком на два роки.

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