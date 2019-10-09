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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили

Церкву на Волині, де зафіксували спалах коронавірусу, закрили
Храм у місті Ковелі, де зафіксували 18 недужих на коронавірус, нині закритий. Богослужіння відмінили.

Про це Суспільному телефоном розповів прес-секретар Володимир-Волинської єпархії УПЦ Володимир Мацур.

Нагадаємо, коронавірусну інфекцію виявили у настоятеля та 17-ти прихожан церкви Архистратига Михаїла у Ковелі.

Як розповіла завідувачка відділу епіднягляду і профілактики інфекційних захворювань обласного лабораторного центру Ірина Єнжиєвська, один випадок закінчився летально. Померла жінка, яка прибирала у цій церкві.

Проте зі слів прес-секретаря Володимир-Волинської єпархії Володимира Мацура, настоятеля тестували на COVID-19 двічі. З його слів, священник здоровий.

"Храм знаходиться у місті Ковелі. Храм святого Архистратига Божого Михаїла. До сьогоднішнього дня богослужіння у даному храмі не проводилося. Священик повторно зробив аналіз на COVID і на сьогодні він перебуває вдома на самоілоляції. Тест показав - негативний. Дезинфекцію у храмі проводили і проводять у храмах міста Ковеля", - розказав Володимир Мацур.

Ірина Єнжиєвська розповіла, загалом у Ковельському районі станом на 12 травня зареєстрували 84 випадки хвороби, в тому числі 81 у місті Ковелі.

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Теги: Ковель, церква, спалах коронавірусу
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