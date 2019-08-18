На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
Сьогодні, 21:56
Волинські поліцейські розшукують чоловіка, якому інкримінують вчинення низки злочинів.
Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Поліція розшукує мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вчиненні цілої низки злочинів. Зокрема, волинянина підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,5 ст. 185 (крадіжка) , ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.
Йдеться про володимирчанина Лисеюка Олександра Семеновича, 11.06.1972 року народження.
Його прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся темне, по боках із сивиною.
Правоохоронці просять всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Олександра Лисеюка, повідомити за телефонами.: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.
Поліція розшукує мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вчиненні цілої низки злочинів. Зокрема, волинянина підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,5 ст. 185 (крадіжка) , ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.
Йдеться про володимирчанина Лисеюка Олександра Семеновича, 11.06.1972 року народження.
Його прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся темне, по боках із сивиною.
Правоохоронці просять всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Олександра Лисеюка, повідомити за телефонами.: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
З Луцька до Харкова відправлять 49 автобусів
Сьогодні, 22:21
На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
Сьогодні, 21:56
У Луцьку продезінфікували гуртожитки
Сьогодні, 21:18
Шахрай «розвів» волинянку на OLX
Сьогодні, 20:16