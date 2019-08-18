На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО





Про це повідомляє



Поліція розшукує мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вчиненні цілої низки злочинів. Зокрема, волинянина підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,5 ст. 185 (крадіжка) , ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.



Йдеться про володимирчанина Лисеюка Олександра Семеновича, 11.06.1972 року народження.



Його прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся темне, по боках із сивиною.



Правоохоронці просять всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Олександра Лисеюка, повідомити за телефонами.: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Волинські поліцейські розшукують чоловіка, якому інкримінують вчинення низки злочинів.Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський. Поліція розшукує мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вчиненні цілої низки злочинів. Зокрема, волинянина підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,5 ст. 185 (крадіжка) , ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.Йдеться про володимирчанина, 11.06.1972 року народження.Його прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся темне, по боках із сивиною.Правоохоронці просять всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Олександра Лисеюка, повідомити за телефонами.: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію