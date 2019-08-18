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На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО

На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО
Волинські поліцейські розшукують чоловіка, якому інкримінують вчинення низки злочинів.

Про це повідомляє Район.Володимир-Волинський.

Поліція розшукує мешканця Володимира-Волинського, якого підозрюють у вчиненні цілої низки злочинів. Зокрема, волинянина підозрюють у скоєнні злочинів, передбачених ч.3,5 ст. 185 (крадіжка) , ч.2 ст.190 (шахрайство) КК України.

Йдеться про володимирчанина Лисеюка Олександра Семеновича, 11.06.1972 року народження.

Його прикмети: зріст 180-185 см, середньої статури, волосся темне, по боках із сивиною.
На Волині розшукують чоловіка, якого підозрюють у шахрайстві. ФОТО

Правоохоронці просять всіх, кому будь-що відомо про місце перебування Олександра Лисеюка, повідомити за телефонами.: (063)8526036, (050)4845292 або «102». Конфіденційність гарантують.

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Теги: поліція, Волинь, розшук, кримінал
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