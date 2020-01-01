У додатку «Дія» з`явилася автоцивілка
Сьогодні, 00:12
У мобільному додатку «Дія» з`явилася автоцивілка.
Відтепер для водіїв доступний повний комплекс електронних документів: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка, - йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства цифрової трансформації.
Мобільний застосунок робить запит по номером авто в систему МТСБУ щодо наявності страховки. Якщо у вас дійсний страховий поліс, в меню техпаспорта у Дії ви побачите рожеву бігучу строку «страховий поліс дійсний». Якщо у вас його не має, то жовту — «страховий поліс не дійсний».
Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена "Дія". За допомоги QR-коду на тех паспорті ви можете звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.
Для відображення документу потрібно оновити "Дію" до версії 1.7.2.
"Ми турбуємося про вашу безпеку: архітектура Дії побудована так, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. Дія відображає їх, лише здійснюючи разовий запит. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах – використовується подвійне шифрування", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.
Юридична сила автоцивілки в смартфоні визначена у Постанові КМУ № 956 від 23.10.2019.
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Відтепер для водіїв доступний повний комплекс електронних документів: посвідчення водія, техпаспорт та автоцивілка, - йдеться у повідомленні на сторінці Міністерства цифрової трансформації.
Мобільний застосунок робить запит по номером авто в систему МТСБУ щодо наявності страховки. Якщо у вас дійсний страховий поліс, в меню техпаспорта у Дії ви побачите рожеву бігучу строку «страховий поліс дійсний». Якщо у вас його не має, то жовту — «страховий поліс не дійсний».
Автоцивілку можна перевірити з будь-якого смартфону, де встановлена "Дія". За допомоги QR-коду на тех паспорті ви можете звірити документ з даними в реєстрі. Страховий поліс буде доступний тільки власникам авто.
Для відображення документу потрібно оновити "Дію" до версії 1.7.2.
"Ми турбуємося про вашу безпеку: архітектура Дії побудована так, що на серверній частині взагалі не здійснюється зберігання персональних даних користувачів. Дія відображає їх, лише здійснюючи разовий запит. При цьому інформація в каналах передачі даних передається в зашифрованому вигляді, а на деяких етапах – використовується подвійне шифрування", - йдеться у дописі на сторінці міністерства.
Юридична сила автоцивілки в смартфоні визначена у Постанові КМУ № 956 від 23.10.2019.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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