Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому
Сьогодні, 12:46
34-річний житель міста Устилуг зламав щелепу 22-річному знайомому.
Про це інформує “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Візуально знайомий 34-річний житель Устилуга під час словесного конфлікту вдарив кулаком 22-річного жителя села Хотячів і зламав йому нижню щелепу.
Дільничні офіцери поліції спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що тілесні ушкодження завдав 34-річний устилужанин.
Наразі проводять перевірку.
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Про це інформує “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.
Візуально знайомий 34-річний житель Устилуга під час словесного конфлікту вдарив кулаком 22-річного жителя села Хотячів і зламав йому нижню щелепу.
Дільничні офіцери поліції спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що тілесні ушкодження завдав 34-річний устилужанин.
Наразі проводять перевірку.
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