Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому





Про це інформує



Візуально знайомий 34-річний житель Устилуга під час словесного конфлікту вдарив кулаком 22-річного жителя села Хотячів і зламав йому нижню щелепу.



Дільничні офіцери поліції спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що тілесні ушкодження завдав 34-річний устилужанин.



Наразі проводять перевірку.

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