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Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому

Волинянин зламав щелепу 22-річному знайомому
34-річний житель міста Устилуг зламав щелепу 22-річному знайомому.

Про це інформує “Княжий Град” з посиланням на зведення Володимир-Волинського відділу поліції.

Візуально знайомий 34-річний житель Устилуга під час словесного конфлікту вдарив кулаком 22-річного жителя села Хотячів і зламав йому нижню щелепу.

Дільничні офіцери поліції спільно з працівниками групи реагування патрульної поліції встановили, що тілесні ушкодження завдав 34-річний устилужанин.

Наразі проводять перевірку.

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Теги: конфлікт, перевірка, бійка
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