Послаблення карантину з 22 травня: кому ще дозволять працювати





Як передає Максим Степанов.



«Наступний етап, який ми бачимо, тобто другий етап, ми бачимо його 22 травня. Всі етапи ми розраховували, виходячи з 10 днів, тому що це той термін, за який ми в змозі на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до другого етапу», - заявив він.



«Які саме пом’якшення ми плануємо з 22 травня, виходячи із сьогоднішньої ситуації? Це дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, хостелів без функціонування ресторанів та спортивних залів, ми даємо дозвіл на ЗНО, також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт та на дошкільні навчальні заклади», - додав міністр.



Степанов зазначив, що у постанові уряду буде чітко визначено, що всі ці заходи можна проводити лише за умови дотримання протиепідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук та всіх інших правил, які були встановлені в державі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 22 травня в рамках другого етапу пом’якшення карантину планують дозволити працювати дошкільним навчальним закладам, громадському транспорту, готелям, проводити спортивні змагання і зовнішнє незалежне оцінювання.Як передає УНІАН , про це під час онлайн-брифінгу повідомив міністр охорони здоров'я«Наступний етап, який ми бачимо, тобто другий етап, ми бачимо його 22 травня. Всі етапи ми розраховували, виходячи з 10 днів, тому що це той термін, за який ми в змозі на основі аналізу інформації чітко визначитися, що ми готові до переходу до другого етапу», - заявив він.«Які саме пом’якшення ми плануємо з 22 травня, виходячи із сьогоднішньої ситуації? Це дозвіл на проведення спортивних змагань без глядачів, відкриття готелів, хостелів без функціонування ресторанів та спортивних залів, ми даємо дозвіл на ЗНО, також буде відповідний дозвіл на громадський транспорт та на дошкільні навчальні заклади», - додав міністр.Степанов зазначив, що у постанові уряду буде чітко визначено, що всі ці заходи можна проводити лише за умови дотримання протиепідемічних правил: маскового режиму, соціальної дистанції, дезінфекції антисептиками рук та всіх інших правил, які були встановлені в державі.

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