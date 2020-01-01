У селі Лище Луцького району – спалах коронавірусу





Про це у спільноті с. Лище розповів голова Луцької районної ради Валентин Приходько. Інформацію про проведення тестів ПЛР серед працівників підтвердила й одна із робітниць колгоспу, - пишуть



«Всім доброго дня! Хочу відповісти на багато питань, які виникли в нашій громаді стосовно хворих, стосовно пліток і так далі! Ситуація в громаді дійсно напружена: за станом на 13 травня є 11 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID- 19, взяті проби ПЛР у більш ніж 40 людей. Поліція слідкує за самоізоляцією даних громадян! Хочу звернутись до всіх людей нашої громади, щоб дотримувались всіх карантинних вимог! Бо це найбільш надійний захист від хвороби», – зазначив посадовець.



Того ж дня близько 22:00 години він доповнив свій коментар новою інформацією, у якій йшлося про те, що якщо вранці у селі Лище лабораторно пітвердили 11 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, то уже увечері – 14-ть.



Також Валентин Приходько записав особисте відеозвернення до лищан, у якому просив місцевих мешканців не нехтувати карантинними вимогами, а людей, у сім’ях яких виявили COVID-19 – дотримуватися самоізоляції.



Також посадовець звернувся до голови Підгайцівської сільської ради Юрія Семенюка, а також до директора КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ольги Гунько, з вимогою терміново скликати позачергову сесію Підгайцівської сільської ради з метою виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, зокрема на дезінфекцію вулиць, магазинів, адміністративних приміщень тощо.



«Вимагаю інформувати жителів нашої громади про наявний стан речей. Також вимагаю посилити контроль за людьми, які перебувають на самоізоляції. Щоб звернули увагу на проведення богослужінь у релігійних громадах. Коли ми всі разом візьмемося за справу, я думаю, що все у нас буде добре. Бережіть себе!» – йдеться у відеозверненні.







Окрім того, у коментарі Валентин Приходько зазначив наступне:



«А тепер ще раз до тих, що говорять, мовляв, усе – плітки. Зранку 11, ввечері вже 14 (ВН, – випадків лабораторно підтверджених випадків COVID-19). Ні в якому разі нікого не звинувачую! Просто, люди, бережіть себе!»



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 14 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID-19 зафіксували станом на 13 травня у селі Лище Луцького району. Проби ПЛР взяли у понад 40 людей, у тому числі й у працівників місцевого колгоспу, співробітник якого помер від коронавірусу.Про це у спільноті с. Лище розповів голова Луцької районної ради. Інформацію про проведення тестів ПЛР серед працівників підтвердила й одна із робітниць колгоспу, - пишуть Волинські новини «Всім доброго дня! Хочу відповісти на багато питань, які виникли в нашій громаді стосовно хворих, стосовно пліток і так далі! Ситуація в громаді дійсно напружена: за станом на 13 травня є 11 лабораторно підтверджених випадків захворювання на COVID- 19, взяті проби ПЛР у більш ніж 40 людей. Поліція слідкує за самоізоляцією даних громадян! Хочу звернутись до всіх людей нашої громади, щоб дотримувались всіх карантинних вимог! Бо це найбільш надійний захист від хвороби», – зазначив посадовець.Того ж дня близько 22:00 години він доповнив свій коментар новою інформацією, у якій йшлося про те, що якщо вранці у селі Лище лабораторно пітвердили 11 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію, то уже увечері – 14-ть.Також Валентин Приходько записав особисте відеозвернення до лищан, у якому просив місцевих мешканців не нехтувати карантинними вимогами, а людей, у сім’ях яких виявили COVID-19 – дотримуватися самоізоляції.Також посадовець звернувся до голови Підгайцівської сільської ради Юрія Семенюка, а також до директора КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Ольги Гунько, з вимогою терміново скликати позачергову сесію Підгайцівської сільської ради з метою виділення коштів на боротьбу з коронавірусом, зокрема на дезінфекцію вулиць, магазинів, адміністративних приміщень тощо.«Вимагаю інформувати жителів нашої громади про наявний стан речей. Також вимагаю посилити контроль за людьми, які перебувають на самоізоляції. Щоб звернули увагу на проведення богослужінь у релігійних громадах. Коли ми всі разом візьмемося за справу, я думаю, що все у нас буде добре. Бережіть себе!» – йдеться у відеозверненні.Окрім того, у коментарі Валентин Приходько зазначив наступне:«А тепер ще раз до тих, що говорять, мовляв, усе – плітки. Зранку 11, ввечері вже 14 (ВН, – випадків лабораторно підтверджених випадків COVID-19). Ні в якому разі нікого не звинувачую! Просто, люди, бережіть себе!»

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