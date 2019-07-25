Назвали дату відновлення матчів чемпіонату України з футболу





Про це



Про дату, час початку матчів і місце проведення повідомлять додатково. Зазначають, поєдинки пройдуть без глядачів.



Так, до перерви на карантин, пов'язаного з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів.



Останній матч київське «Динамо» зіграло 15 березня з чернігівською «Десною» на НСК «Олімпійський».



У наступному турі, згідно з розкладом, «Динамо» зустрінеться з донецьким «Шахтарем».





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Українська Прем'єр-ліга прийняла рішення про відновлення сезону 2019/2020 30 травня.Про це повідомляє пресслужба київського "Динамо".Про дату, час початку матчів і місце проведення повідомлять додатково. Зазначають, поєдинки пройдуть без глядачів.Так, до перерви на карантин, пов'язаного з COVID-19, в УПЛ були зіграні 23 тури. Командам залишилося зіграти 9 турів.Останній матч київське «Динамо» зіграло 15 березня з чернігівською «Десною» на НСК «Олімпійський».У наступному турі, згідно з розкладом, «Динамо» зустрінеться з донецьким «Шахтарем».

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