Повідомили, коли в Україні зможуть відновити роботу кінотеатри

Світлана Фоменко заявляє, що, за прогнозами, відкриття для відвідувачів кінотеатрів, концертних організацій і театрів планується на 4-5-му етапах виходу з карантину, приблизно в липні.



Про це вона повідомила в ефірі одного з українських телеканалів, пише



“Наразі ми, навіть не стільки ми, скільки головний санітарний лікар, не вбачаємо за можливе відкрити для відвідування ані кінотеатри, ані концертні організації, ані театри. За підрахунками і нашими дискусіями, ми думаємо, що це вже приблизно четвертий-п’ятий етапи виходу з карантину, коли вже майже всі обмеження будуть скасовані”, – сказала керівник Мінкульту і додала: “Ми плануємо, що це – липень”.



Водночас, за словами Фоменко, все буде залежати від того, як буде розвиватись сценарій захворюваності на COVID-19 та яке буде навантаження на медичну систему.

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